Zelené projekty mají ukrojit největší část z Babišova plánu obnovy. K elektromobilům se ale vláda stále staví opatrně

Vláda a ministerští úředníci budou přes víkend připravovat k schválení takzvaný Fond obnovy, který bude financován ze zhruba 182 miliard korun, jež Česko dostane z Bruselu. Jak uvádí Evropská komise, jedním z klíčových pilířů fondu by měly být investice do zelených projektů. Ty sice v českých tabulkách figurují, mnohdy ale nemají přímý dopad na životní prostředí. Na to upozorňují i ekologové.