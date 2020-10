Bez státní historické politiky se neobejdeme, oznámil učitelům a studentům Putinův člověk přes kulturu

Komentář Michaela Romancova: Kreml se zřejmě rozhodl udělat jednou pro vždy pořádek v historii. Jeden z důvodů vcelku nepokrytě nastínil spolupracovník ruského prezidenta, který konstatoval, že během studené války část světa podlehla sovětské propagandě. „Ovládla mysl poloviny světa, a díky tomu se vzdělaní občané poloviny planety dívali na historii, na přítomnost a budoucnost našimi brýlemi – možná to nebyla správná optika, ale byly to naše brýle.“ Jinými slovy, nejde o to, jak se věci mají, ale nakolik naši interpretaci dokážeme vnutit jiným.