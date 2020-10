Ortoped: Pokud se přes týden nehýbete a myslíte si, že přes víkend to doženete, jste na omylu

Jak byste definoval svého typického pacienta?

Je to nesportovec, je mu kolem 50 let a má pohybové problémy. A to buď bolesti zad, nebo bolesti kloubů. V 80 % případů jde buď o kolenní, nebo kyčelní klouby.

Upřímně, čekal jsem o něco nižší věk.

Postupem času nižší určitě bude, jelikož k ortopedovi chodí stále víc relativně mladých lidí. Je to trend, za který může změna životního stylu. Lidé se nemusí tak moc hýbat a zároveň mají více možností či financí, které často investují tak, aby pohybový deficit vykompenzovali.

Je na tom něco špatně?

Rozhodně ano. Právě extrémní přechody mezi pohybovými činnostmi považuji za největší problém. Mnohým chybí základní pohybová aktivita, dlouhé hodiny sedí v práci a potom si jdou nárazově zasportovat a navíc často přecení své síly. S tím pak, pochopitelně, přichází úrazy. Možná ne hned když je vám dvacet, ale projeví se později, když už je tělo opotřebované.

Lidé se už moc nehýbou, jezdí autem, nechodí, neznají kolo, prosedí dlouhé hodiny v kanceláři. Takže určité svalové skupiny jsou přetíženy a jiné naopak oslabeny. A vzniká problém.

Jaká je prevence?

Pravidelná nenáročná zátěž, kterou zvládne každý. Těm s nadváhou pomůže, když budou chodit, člověku bez nadváhy stačí, když si půjde zvolna zaběhat. Stačí jen lehký výklus. Zkrátka pravidelný pohyb, který nás udrží v základní kondici. Abychom nenásilnou formou zapojili do aktivity také ty svalové skupiny, které během práce ochabují.

Podstata prevence a léčby je také v rehabilitaci a stabilizaci a posílení svalů, které se na daný kloub vážou. Takzvané core cvičení pomáhá předejít bolestem zad nebo kyčelních kloubů. Vhodnou prevencí proti bolesti kolen je chůze či plavání, ale také kolo, na němž je kolenní kloub zatěžovaný rovnoměrně a zároveň není přetěžovaný. Naopak nedostatek pohybu znamená ztuhnutí kloubů a ztrátu jejich ohebnosti.

Zmiňovali jsme čím dál mladší ortopedické pacienty, u profesionálních sportovců však pozorujeme spíše opačný trend – na vrcholu výkonnosti vydrží déle.

Určitě bych netvrdil, že je to pravidlem, ale trend ano. Vidím za tím vícero faktorů. Lepší diagnostiku, lepší jídelníček či regeneraci a také širší tým lidí, kteří o sportovce pečují.

Stejně významným faktorem je také skladba tréninku – upustilo se od tréninků, kde byly extrémně přetěžované klouby, a naopak se provádí cviky, které klouby posílí. Například ubylo cvičení s těžkými činkami a nahradily je stabilizační cviky či takzvané core cvičení.

Co si z toho mohou vzít běžní lidé?

Základním pravidlem je, že jakékoliv přetěžování je negativní. Stejně tak je třeba klást důraz i na správnou volbu povrchu, kontrolovat si jídelníček a váhu – aby člověk s nadváhou nedělal věci, které mohou klouby zničit.

Dokážeme během aktivity odhadnout, kdy je už tělo přetěžované?

Pokud nám jde o prevenci kloubů, odhad ani nepotřebujeme. Úplně stačí nenáročná turistika či klasická procházka. Řekněme tři nebo čtyři kilometry denně. Pro běžného člověka je to určitě lepší, než kdyby měl tvrdě sportovat nebo chodit do posilovny a tahat činky.

Takže když si po pracovním týdnu jdu v sobotu aktivně zasportovat, můžu svému tělu více ublížit než pomoct?

Ano. Pro lidi, kteří jsou dlouho pasivní a nárazově chtějí podávat výkony, je sport riziková činnost.

Nezachráním to pořádnou rozcvičkou?

Nemyslím si to. Pokud jsou svaly dlouhodobě v útlumu, menší nebo větší rozcvička snižuje riziko zranění jen minimálně. Nejlepší prevencí je návrat ke způsobu života, který nás nutil používat končetiny.

Jak velkým problémem je nadváha?

Asi není docela dobře možné vyjádřit to procentuálním podílem, je však evidentní, že jde o vážný problém. A to hned ze dvou důvodů. Nadváha je limitujícím faktorem pro