Přibývá žen, které rodí ve vyšším věku. Jde o úspěch asistované reprodukce, samotná plodnost klesá

Když se Miroslava před rokem stala matkou, bylo jí 46 let. „Kolegové si myslí, že to zařídila příroda. Ve skutečnosti za to s partnerem vděčíme asistované reprodukci. Trvalo to víc než čtyři roky, absolvovala jsem několik cyklů, než se to konečně podařilo,“ říká žena, které byste lehce tipovali i o deset let méně.

Založení rodiny neodkládala kvůli kariéře. Jak říká, nebylo s kým. „Partnera, se kterým jsem si to konečně uměla představit, jsem potkala až těsně po čtyřicítce. A když jsme po dvou letech měli jasno, že spolu chceme mít rodinu, zjistili jsme, že přirozenou cestou už to nejde.“

Dnes mají díky umělému oplodnění zdravého syna. „O tom, jak přišel na svět, ví jen naši nejbližší. Chtěla jsem se vyhnout necitlivým otázkám známých a jejich hodnocení,“ vysvětluje Miroslava.

Statistiky ukazují, že počet porodů žen nad 40 let v posledních letech stoupá. Jestliže máte ve svém okolí více žen, které rodily okolo pětačtyřicítky, bylo by chybou připisovat to posouvání fyziologických limitů plodnosti. „Nic biologického bych za tím nehledal, svědčí to jen o odkládání těhotenství ze sociálních důvodů,“ říká Jozef Záhumenský, docent v oboru gynekologie a porodnictví.

„Přirozená plodnost je limitovaná schopností vaječníku vyprodukovat zralé a oplození schopné vajíčko. Po 40. roce tato schopnost strmě klesá,“ říká Záhumenský.

Hormonálně oddalovat nástup menopauzy se podle lékaře nedá. „Schopnost produkce hormonů ve vaječníku je daná geneticky a možná i některými vnějšími faktory, které zatím neumíme účinně ovlivnit. Samozřejmě, podáváním substituce pohlavních hormonů se dá klinická menopauza oddálit, ale žena je v tomto stadiu neplodná a vaječníky ztrácejí svou funkci,“ vysvětluje gynekolog.

I když jsou známy i raritní případy spontánního otěhotnění po 50. roce, podle lékařů momentálně jde skoro vždycky o výsledek asistované reprodukce a darování vajíčka. „Darování vajíčka dává ženě možnost otěhotnět v jakémkoli věku,“ říká Jozef Záhumenský.

I podle gynekoložky Radmily Sládičekové se fyziologické hranice plodnosti určitě neposunují směrem nahoru, právě naopak. „Stále častěji se stává, že u mladých žen zjistíme předčasné selhání činnosti vaječníků. Pozdní těhotenství po 40. roce jsou