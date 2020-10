Jsme v krizi a skoro nikdo nám nepomáhá. Všichni toho už mají plné brýle, říká ředitel přetížené nemocnice

Hejtman Jiří Čunek v polovině září prohlásil, že Zlínský kraj má lůžek dost a není v ohrožení. Zkorigoval byste dnes ta slova?

Lůžek máme dost. Otázka ale je, kolik máme a budeme mít personálu k těmto lůžkům. Teď se nebude hrát o lůžka, ale právě o personál. Především o personál zajišťující intenzivní péči. Ten je vysoce specializovaný a špatně nahraditelný. Pokud nám bude chybět právě ten, budeme mít potíže.

U neintenzivní péče ho můžeme nahradit nebo doplnit z oddělení, kde omezujeme provoz. Tam je to jednodušší a reálné, ale představovalo by to razantní omezení péče.

Co konkrétně znamená razantní omezení?

Znamená to, že nepůjde jen o plánované chirurgické výkony, ale že to budou i plánované výkony a vyšetření v jiných oborech než jen chirurgických. Omezíme příjem pacientů – tedy těch, které omezit můžeme, abychom nepoškodili jejich zdraví tím, že nebudou včas vyšetřeni.

Například si chce někdo nechat předepsat brýle, tak mu je nepředepíšeme teď, ale za dva měsíce. Někdo si chce nechat změřit sluch – já jsem krčař –, tak si ho teď změřit nenechá a počká to měsíc nebo dva. Akutní stavy ale samozřejmě řešit musíme.

Která oddělení zavřete, abyste z nich udělali covidová? Jste přece jen spádová oblast covidových pacientů pro celý Zlínský kraj.

To už není pravda. Pacienty s covidem už přijímají všechny nemocnice v kraji, protože bychom to absolutně nezvládli. Od minulého týdne si je všechny nemocnice Zlínského kraje spádově třídí.

Co se týče uzavření oddělení, postupujeme takto: