Proč vláda váhá s úplným zavřením škol a místo toho produkuje zmatek

Nejmladší děti chodí do školy stále, roušku musí mít první stupeň jen na chodbě, cvičit můžou, zpívat nesmí, do plavání taky nesmí.

Dítě na druhém stupni základní školy nesmí cvičit ani zpívat, jeden týden bude ve škole („zarouškované“, jak pravil ministr školství), druhý doma. Rotace musí vymyslet škola. V době, kdy budou děti ve škole, se učitelé budou snažit nahnat známky, protože se ukazuje, že není jisté, kdy žáky ve škole zase uvidí. Takže se pobyt ve škole změnil už teď v podstatě na smršť testů a písemek, protože „potřebuji, abyste měli co nejvíc známek, než školy zase zavřou“.

Dítě na střední škole je už týden doma a jeho učitelka je vyřízená, protože často sedí šest hodin v kuse u počítače na on-line výuce.

Nižší stupně gymnázií ale chodí do školy normálně, neplatí pro ně rotace jako pro druhé stupně základních škol, i když jsou ve stejném věku.

Ještě se orientujete? Tohle je modelová situace rodiny se čtyřmi dětmi. Ale popojedem.

Všechny děti budou mít prázdniny ne od středy 28. října, jak se původně plánovalo, ale už od pondělí 26., nařídil to dnes mimořádně ministr školství Robert Plaga. To znamená děti o dva pracovní dny déle krmit (dobrodiní školní jídelny člověk ocenil už během lockdownu na jaře), vymýšlet jim zábavu. U toho rodiče musí pracovat, takže to spíš bude takový malý nouzový stav, ale to už máme nacvičené z jara.

Jak to bude s dětmi na druhém stupni speciálních škol, které