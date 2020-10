Notes: Vládní nařízení svou složitostí budí dojem sofistikovanosti. Pod její rouškou se ale skrývá chaos

Zítra, totiž v pátek, se měla konat velká vládní tisková konference k plánovaným opatřením proti šíření koronaviru. Ale dnes dopoledne jsme se dozvěděli, že se nebude konat zítra, ale už dnes. Čekali jsme proto na značkách u přímého přenosu, zhruba v pěti lidech konzultovali, jak to vlastně je, a pečlivě přepisovali, co na ní ministři Prymula s Plagou říkají. Premiér na tiskové konferenci chyběl. Ta byla původně hlášena na 14:30, nakonec se ale konala až po půl čtvrté. A nařízení, která v ní zazněla, byla jako vždy nejasná, ale s tradiční aurou sofistikovanosti. Jak se tedy situace vlastně má? Vláda zveřejnila písemná opatření až několik hodin po jednání. A to jsou některá nařízení v platnosti už od půlnoci z dneška na pátek.

Například hospody a restaurace mají mít otevřeno do osmi večer. Jak se na nová, překvapivá opatření tváří sami restauratéři, popisuje Michal Tomeš.

A co školy? Od příštího týdne mají být děti na prvním stupni v rouškách. Nemůžou zpívat, ale cvičit ano. Třídy druhých stupňů se budou střídat, jak? Pokyny pro rotaci jednotlivých tříd musí určit samy školy. A nemohou zpívat, ani cvičit. Nedělám si iluze, že se o opatření dozvěděly dříve než na dnešní tiskové konferenci. Naopak žáci nižších gymnázií mají do školy chodit jako obvykle a nic se pro ně nezmění.

Celé mi to připomíná situaci z května, z počátku epidemie, kdy vláda nařizovala hodiny, kdy mají chodit do obchodů pouze senioři. Nejdříve to tehdy bylo mezi 10. a 12. hodinou. Říkal jsem si: Hmm, to je dobré, říkal jsem si, vláda si zřejmě našla nějaký odborný štáb epidemiologů, který na základě statistik od obchodníků porovnal nejrůznější proměnné a našel ideální čas, kdy chodí důchodci nakupovat. Proto je asi nařízení tak striktní a nezvykle přesné, myslel jsem si.

Po jednom jediném dnu fungování tohoto systému nařízení vláda změnila na dobu mezi sedmou a devátou hodinu. A to ještě jinak o všedních dnech a víkendech. To už mi bylo podezřelé. Potom ho za nějakou dobu zrušila úplně. Z jarní naivity jsme se však v redakci (a nejen v ní) už dávno probrali. A po dnešní tiskové konferenci to vypadá, že vláda jedná spíš úplně náhodně. Ale tím, jak jsou pravidla složitá, jako by budila dojem, že jsou velmi dobře promyšlená.

Přijde mi, jako bychom my, Češi, měli po soužití v Rakousku-Uhersku smysl pro byrokracii a přesně stanovená pravidla po Němcích, ale zároveň slovanskou touhu dělat věci na koleni a daná nařízení porušovat. (Jen se podívejte na naše slavné literární postavy!) Není divu, že je ve všem zmatek a ani dnes nevíme, jak to bude zítra. To není hyperbola, to je holý fakt. Vláda vydává opatření, která se dotýkají milionů rodin, zaměstnanců, ale i lidských bytostí jako takových, hlava nehlava. A ta stávající jsou nejpřísnější právě od té zmatečné doby letošního jara.

Takový postoj vlády by byl pochopitelný v případě opravdu nečekaných událostí: výbuchu bomby v centru města, protržení přehrady nebo pádu letadla. V situacích stresových, v situacích, které volají po okamžité odezvě. V boji s pandemií, která trvá už tři čtvrtě roku, je však ukvapenost nařízení spíše na škodu. A možná proto máme nejrychleji rostoucí počet případů nákazy v celé EU. A i pravicová TOP 09 volá po kompenzacích pro postižené segmenty.

Co se dělo dál?

Před nedávnými krajskými volbami podepsala Mafra, vlastněná svěřenským fondem premiéra Andreje Babiše, smlouvu na vydávání regionálního listu Středočech. Výběrové řízení vyhlásil Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. A i když Mafra v tendru operovala s cenou 10,6 milionu korun, finální realizace zakázky stojí 17,7 milionu korun bez daně. Což je víc, než kolik měla kterákoliv jiná z firem ve výběrovém řízení. Mafra, která se nyní potýká kvůli pandemii s masivními výpadky příjmů, bude z transakce profitovat dva roky. O „poslední službě pro Babiše“, jak tuto dozajistnou shodu náhod pojmenoval odborník, píše Eliška Hradilková Bártová.

Tehdejší ministryně obrany Karla Šlechtová se nechala slyšet, že má na stole v kanceláři atomové tlačítko. Své tlačítko má i prezident Miloš Zeman, ale tlačítko na přivolání pomoci. Nechápejte mě zle: takové věci jsou naprosto běžné a pochopitelné. Jenže když jsme se na zdraví prezidenta, o kterém slýcháme, že je takřka bezvadné, ptali, hradní mluvčí Jiří Ovčáček odpověděl, že je tlačítko „třetí oko, kterým pan prezident vidí do srdcí lidí“. Nezapomněl také zmínit, že si po hovoru s Hankou půjde „vydezinfikovat mobil, aby na mně nezůstalo něco z temnoty vašeho nitra“. Ano, sarkasmus je jednou z možných metod, jak se vyhnout nepříjemným otázkám. Ale od člověka placeného od toho, aby odpovídal, bych přeci jen čekal něco jiného.

O tom, jak prezidenti, ale v tomto případě ti američtí, tají své zdravotní komplikace, psal před nedávnem Kirill Ščeblykin. A jisté paralely s Donaldem Trumpem se najdou.

Ještě ve stínu proběhnuvších voleb: Redaktorka Bára Janáková přinesla rozhovor se senátorem Davidem Smoljakem, synem herce Ladislava Smoljaka. David Smoljak se nezvykle otevřeně vyjadřuje ke smutnému sporu s vlastním bratrem (a protikandidátem) Filipem Smoljakem, který o něm po sociálních sítích šířil, že je zodpovědný za smrt jejich matky. „Vůbec nevnímá, jak lidem kolem sebe ubližuje. Bere to jako vzrušující dobrodružnou hru, která ho strašně baví,“ říká David Smoljak.

A nakonec z blízkého Maďarska: To, že desítky novinářů odešly z do té doby nejčtenějšího online deníku v zemi Index.hu na protest proti vyhození jeho šéfredaktora, protože si na něj zaklekla Orbánova vláda, novinkou není. Ale v Deníku N dnes přinášíme rozhovor s šéfredaktorkou pokračovatele Indexu: nezávislého portálu Telex.hu. A jeho největším dárcem je dokonce české vydavatelství Economia.

A co se v Deníku N dočtete zítra?

Příjemné čtení vám přeje Adam Hecl.