Vydávání knih jsou tvrdá data i kouzla a čáry, říká vydavatel kriminálních románů Tomáš Němec

Fanoušci fantasy vás znají jako redaktora časopisu Pevnost, nyní ale vydáváte thrillery a detektivky. Co stálo za tou radikální změnou?

Mám rád změnu a nové výzvy. V Pevnosti jsem byl deset let, a to mi přijde tak akorát. Navíc už v té době mě to od fantastiky táhlo k detektivkám, kriminálkám a thrillerům. Takže ta změna možná vypadá radikálně zvenčí, ale byl to v podstatě přirozený a poměrně dlouhodobý vývoj.

Na čem jste vystavěli v Mystery Pressu ediční plán?

Na kombinaci důkladného přehledu o aktuální podobě žánru (když jsme nakladatelství zakládali, dokonce jsem si vytvořil podrobnou mapu toho, jaké žánrové knihy se nejvíce vydávají), znalostí o fungování tuzemského trhu, jeho pravidel a jejich někdy záměrného, jindy nezáměrného porušování. Zkrátka tvrdá data plus čáry a kouzla. Jinak ani podle mě knihy vydávat nejde.

Jako šéfredaktor časopisu jste vytvářel a řídil tým v měsíční periodicitě. Liší se nějak budování týmu nakladatelství? V kolika lidech vlastně Mystery Press funguje?

Na vydávání knih Mystery Pressu se v současnosti podílí tým zhruba dvaceti lidí. Stejně jako v případě redakce časopisu je to v podstatě podobné skládání fotbalového mužstva. Asi jsem postižený právě z Pevnosti, protože i v Mystery Pressu se o „periodicitu“ snažíme – náš cíl je vydávat cca dvacet titulů ročně. Zatím.

Co je pro vás z hlediska prodeje titulu zákazníkům nejdůležitější?

Jednoznačně to, aby byla kniha