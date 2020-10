Vláda schválila největší omezení od jarní první vlny epidemie koronaviru. Restaurace budou dva týdny otevřené jen do dvaceti hodin, zcela budou uzavřená kina, divadla, bazény či zoologické zahrady. Na druhém stupni základních škol se bude týden prezenčně učit jen polovina dětí. Ministr zdravotnictví Roman Prymula řekl, že další stabilizace reprodukčního čísla, od nějž se odvíjí rychlost šíření nemoci, není možná.

Nejtvrdší opatření od jara: školní koronaprázdniny, hospody jen do osmi, zavřou se kina i divadla

Opatření mají sloužit ke zpomalení šíření epidemie covidu-19. Prymula přiznal, že pokud nová pravidla nezafungují, je možné, že bude zaveden úplný lockdown. „Myslím ale, že by ta opatření měla být dostačující,“ řekl.

Kabinet nyní podle Prymuly „prakticky zmrazí“ volnočasové aktivity, a to na dobu dvou týdnů. Dotkne se to zejména kultury, sportu, ale zavřené na čtrnáct dní budou například i zoologické zahrady. Mezistátní sportovní zápasy se v případě udělení výjimky budou hrát, ale bez diváků. Vnitřní sportoviště budou zcela uzavřená, venkovní budou omezená počtem do dvaceti účastníků.

Dvoutýdenní uzavření sportovišť se týká například