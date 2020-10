Mám covid, je mi zle a bojím se. Bagatelizování nemoci je cesta do pekla, říká reportér ČT Hynek

Říkal jste mi, že dnes je to poprvé, co jste se s covidem-19 aspoň trochu vyspal. Můžete mi popsat celý průběh nemoci?

Minulou neděli dopoledne jsem byl v práci a začaly mě bolet svaly. Bylo mi hrozně těžko a říkal jsem si, že to je divné. Večer jsem zjistil, že mám horečku. Měl jsem podezření, že to je covid-19. V pondělí ráno jsem šel na testy a to už mi bylo opravdu hodně špatně. Skoro jsem ani nebyl schopný dořídit auto do nemocnice.

Motala se mi hlava a horečky skočily ke čtyřicítce. Ještě ten den odpoledne jsem se dozvěděl, že jsem pozitivní. Horečky jsem měl pořád vysoké, ale to člověk ještě zvládne. Jenže mě hrozně moc bolí