Máte víc než dvě děti? Už vás z práce (možná) nevyhodíme

V Číně loni padl rekord: narodilo se nejméně dětí v dějinách lidové republiky. Nejlidnatější země světa rychle stárne. Její vládci už pět let hlásají politiku dvou dětí, ale ta nebezpečný trend zatím zvrátit nezvládla. A tak uvolňují šrouby dál. Jenže to skřípe.

Süe Žuej-čchüanovi a Sie Čeng-ning se vůbec nežilo špatně. V jejich domovině, jihočínském městě Jün-fu, se na ně mockrát usmálo štěstí.

Když se setkali, padli si do oka a nakonec vstoupili do manželství, to zaprvé. A co teprve když se jim v roce 2011 narodil maličký Čchung-čchung! Na nedostatek práce si také nemohli stěžovat: Süe Žuej-čchüan byl zaměstnán jako příslušník veřejné bezpečnosti, dokonce přednášel na policejní akademii. Jeho manželka Sie Čeng-ning učila matematiku na základní škole.

Podruhé otěhotněla přesně v ten pravý čas a to bylo další štěstí. V roce 2016, kdy se narodila druhorozená Le-le, zrovna čínské vedení spustilo revoluci na poli porodnosti. Už druhou svého druhu: opěvovanou i nenáviděnou politiku jednoho dítěte vystřídala