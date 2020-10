Slovenský primář ve Washingtonu: Jsou pacienti, kteří měsíce po překonání covidu-19 mají ujít 300 metrů, a trvá jim to půl hodiny

V rozhovoru se dočtete:

jak vypadala situace v USA na jaře,

proč ve Spojených státech nefunguje dohledávání kontaktů,

co všechno se dnes používá k léčbě koronaviru,

jak se projevuje dlouhotrvající koronavirus

a kdy by mohly být k dispozici vakcíny.

Jak jste se dostal k práci v nemocnici ve Washingtonu?

Narodil jsem se v Piešťanech. Medicínu jsem vystudoval v Praze na Karlově univerzitě. Hned po škole jsem měl příležitost jít na stáž na Harvard a Brown a tím se mi otevřely další možnosti. Měl jsem štěstí, i rodiče mě podporovali, a tak jsem zůstal, protože medicína je zde na vysoké úrovni. V New Yorku jsem si udělal atestace z interního lékařství a z infektologie.

Pět let jsem pracoval ve velkém zdravotním centru v Baltimore, kde se léčí HIV pozitivní pacienti. Pak jsem odešel do Washingtonu, kde jsem se po dvou letech stal primářem infekčního oddělení velkého zdravotního centra, které se stará o zdraví asi 750 tisíc obyvatel. Jsme součástí celostátní sítě nemocnic a dohromady poskytujeme péči více než 12 milionům Američanů.

Zvažoval jste někdy návrat na Slovensko?

Odešel jsem, když mi bylo 17 let. Na Slovensku mám rodiče a velmi rád se tam vracím. V USA se mi zatím daří, přesto stále toužím vrátit se do rodného kraje. Doufám, že to jednou vyjde. Nemám ale žádný plán, je to jen sen, který se možná jednou naplní.

Jste primářem infekčního oddělení, kde máte pacienty s covidem-19. Ve Spojených státech je situace stále vážná, jak to vypadá ve vašem oddělení?

Minulý týden jsme měli asi 16 pacientů. Je to mnohem méně než v dubnu a květnu, kdy bylo na ranní vizitě i více než 50 pacientů. Je to však mnohem více, než je běžné, a nedovedli jsme si to příliš představit.

Momentálně máme těžší případy, starší pacienty nebo lidi s komplikacemi, kteří se nakazili většinou od svých mladších rodinných příslušníků a skončili v nemocnici. Naši pacienti nebyli na večírcích, nechovali se rizikově, měli jenom smůlu, že měli kolem sebe mladé lidi, kteří to přinesli domů.

Děti a vnoučata?

Ano. Nemyslím si, že by někdo někoho chtěl nakazit schválně. Někteří mladí lidé ale nemají