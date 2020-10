Dva mrtví, tři desítky nakažených. V největším brněnském domově seniorů se rozšířil virus i přes zákaz návštěv

Dvaadevadesátiletá paní A. sice už hůř chodila, ale zvládla se sama najíst a mentálně byla svěží jako o patnáct let mladší vrstevníci. Rodina ji navštěvovala každý den, naposledy v neděli 20. září, kdy domov Kociánka vydal zákaz návštěv kvůli zhoršující se epidemiologické situaci.

Minulý pátek příbuzným z domova zavolali, že maminku odvezla sanitka do nemocnice. „Sestra nám řekla, že maminka byla nějaká dušná, je v nemocnici, ale neřekla kde. A abychom to nikde neříkali. Zmínila, že ji odváželi zdravotníci ve skafandrech. Nakonec jsme si sami zjistili, že ji vezli na infekční oddělení do fakultní nemocnice v Bohunicích. V neděli ráno paní doktorka volala, že maminka je pozitivní. A včera