Notes: Pečliví epidemiologové, český otisk na Nobelovce a Babišovo „best in covid“ je konečně tady

Česko se nepodepsalo pod prohlášení 39 států proti porušování práv v Číně. Zasadil se o to tandem Zeman–Babiš. Podle zdrojů Deníku N zazněl při jednání argument, že Česko nechce se zemí draka žehlit další průšvih ve vzájemných vztazích poté, co musí urovnávat roztržku vyvolanou cestou Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

Nobelovu cenu za chemii dnes získaly Francouzka Emmanuelle Charpentierová a Američanka Jennifer Doudnaová. Ocenění si odnesly za rozvinutí metody tzv. molekulárních nůžek, které umožňují citlivě „vystřihávat“ části genomu, případně je i nahrazovat jinými kousky DNA. Podíl na objevu má i třinecký rodák Martin Jínek. „Díval jsem se na živé vyhlášení ve 13.45, a jakmile uvedli, že letošní cena za chemii je za úpravu DNA, začala se mi třást kolena a rozbušilo srdce. Naštěstí jsem seděl!“ popsal své bezprostřední pocity vědec.

Po jedenácti letech končí v čele antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Do Lán dnes prezidentu Zemanovi přivezl svou rezignaci. Za Rafajův konec lobbovali u Zemana premiér Babiš spolu s ministrem vnitra Hamáčkem. Jak informoval Deník N, výzva k Rafajovu odchodu zazněla před časem na jednání protikorupční rady vlády. Důvodem měla být nejen celková nespokojenost, ale i Rafajovy kauzy z poslední doby, které na úřad vrhají špatné světlo. Více v článku Hanky Mazancové.

Konečně došlo na Babišova slova a Česko je „best in covid“! V úterý u nás přibylo 4457 případů nákazy a v kumulativním počtu případů za 14 dní na 100 tisíc obyvatel jsme první v EU. A nakažených nepřibývá jen ve statistikách, ale i v nemocnicích a bohužel i v márnicích. České nemocnice jedou nadoraz a některé musejí omezovat plánovanou péči. Aktuální vývoj epidemie analyzuje ve Studiu N editor vědecké rubriky Petr Koubský.

Ministr zdravotnictví Prymula už dnes také avizoval, že v pátek oznámí další opatření proti šíření pandemie. A zintenzivní také dozor nad dodržováním nařízení. Tak co, máte droždí? A u holiče jste byli?

Česko by v příštích sedmi letech mohlo čerpat přes 40 miliard z fondu, který má sloužit regionům nejvíce postiženým přechodem na zelenou ekonomiku. A Česko má být po Polsku, Německu a Rumunsku čtvrtým největším příjemcem. Dotace jsou určené pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Více o zelených zítřcích za evropské peníze v článku Markéty Boubínové.

Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, dokonce i prezidentech. A to i těch amerických. Nejmocnější muž světa Donald Trump před pár dny oznámil, že má koronavirus, pak si zaletěl na pár dní do nemocnice a už hlásí, že je zpět v sedle. Jenže v průzkumech mu jeho nemoc příliš nepřidala a nezachránila to ani vyjížďka v hermeticky uzavřeném voze před fanoušky, salutování odlétajícímu vrtulníku z balkonu Bílého domu, dramatické strhnutí roušky, dokonce ani 18 tweetů za 45 minut CAPS LOCKEM! Více v Americkém týdeníku Jany Ciglerové.

Byli pečliví a moc volali lidem! Tak aspoň popisuje šéf Chytré karantény epidemiology, kteří telefonují lidem pozitivním na covid. Epidemiologové lidem podle něj někdy volají i osmkrát. „Ptám se proč? Zavolám jednou, nezvedá, pošlu esemesku. Hotovo. Já to beru bezemočně, oni říkají, že zavolat musejí,“ říká v rozhovoru Vladimír Dzurilla.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Gazdík nařkl Piráty z nefér jednání

Babiš i Zeman odmítli podepsat výzvu Číně o lidských právech

Čeští výrobci roušek poráží firmy z Číny

Věznice má dva šéfy, jeden do ní nesmí

Tajné zdraví amerických prezidentů

Česko může dostat čtyřicet miliard na odklon od uhlí

Rozhovor s biologem Jínkem, který se podílel na objevu genetických nůžek

Komentář: Koho všeho ve své nové encyklice papež František nepotěšil

Anifilmu není do zpěvu, ale přesto začal. V Liberci

Víme, co se děje, ale čekáme na právníky, říká Dzurilla k Chytré karanténě

Krátké zprávy ze světa, sportu i divočiny…

Itálie zařadila Česko do kategorie rizikových zemí. Do země tak bude možné cestovat jen s negativním testem na koronavirus starým nejvýše 72 hodin. Od kdy opatření, zavedené protože „best in covid!“, platí, zatím není jasné.

Ve Vietnamu zatkli Pham Doan Trang, známou disidentku a držitelku české lidskoprávní ceny Homo Homini. Policie pro ni přišla krátce po jednání Washingtonu a Hanoje o lidských právech. Kde ji drží, není známo.

U bývalého fotbalisty Antonína Panenky se potvrdila nákaza koronavirem. Panenka byl dnes ve vážném stavu převezen na jednotku intenzivní péče.

Letošní Signal Festival v Praze nebude. Zatrhl to ministr zdravotnictví Prymula, který v pátek oznámí opatření, jež se s konáním festivalu neslučují. Užívejte světla, dokud můžete…

Borat je zpět! Po čtrnácti letech se vrací na scénu smyšlený kazašský reportér v podání herce Sachy Barona Cohena. V pátek 23. října vstoupí do online distribuce prostřednictvím společnosti Amazon.

Tenistka Petra Kvitová postoupila po osmi letech do semifinále French Open. Česká hráčka ve čtvrtfinále porazila Němku Lauru Siegemundovou dvakrát 6:3 na sety.

Ochránci zvířat vypustili do australské přírody 26 tasmánských čertů. Zvířata byla na kontinentu naposledy před 3000 lety. Vačnatci budou zatím obývat oplocenou oblast o rozloze 400 hektarů. Pokud se jim bude dařit, rozšíří se dál.