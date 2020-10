Vláda chce miliardami z Bruselu zasypat výpadky daní. Do regionů peníze investovat nehodlá

Česko se vrhlo do ostré fáze boje o 182 miliard, které dostane v rámci balíčku pomoci z Evropské unie. Peníze by podle pokynů z Bruselu měly jít především na digitalizaci státní správy, zelené technologie nebo rychlé investice do evropského zdravotnictví. Česko ale ve svém návrhu Národního plánu obnovy sází na to, že Brusel pokryje také daňové výpadky související s novými opatřeními ministerstva financí. Deník N má dokument k dispozici. Jako první na jeho obsah upozornily Hospodářské noviny.