Trump nabídl Američanům nejlepší příběh. Oni ale už možná chtějí jeho show vypnout, míní analytik

Americká politika se za vlády Donalda Trumpa změnila v reality show. To si alespoň myslí analytik a bývalý portugalský ministr pro evropské záležitosti Bruno Maçães. S Trumpovými vyhlídkami to nevypadá dobře, ale i když vyhraje Biden, budou se podle něj Evropa a Spojené státy nadále navzájem vzdalovat.

Bruno Maçães přesedlal z politiky k analýze a platí za originálního myslitele mezinárodních vztahů a politiky. Jeho knihu The Dawn of Eurasia (Úsvit Eurasie) zařadily v roce 2018 magazín Foreign Affairs a list Financial Times na své seznamy knih roku.

Letos vydal Maçães další knihu pod názvem History Has Begun (Začaly dějiny). Jednou z jejích hlavních tezí je, že politická kultura Spojených států se fundamentálně odlišuje od té evropské, která se stále ještě snaží přihlížet k faktům. Ta americká podléhá logice televizní show, kde spíš než na faktech záleží na přesvědčivosti a zajímavosti, které politik nabízí.

Ostatně, Donald Trump podle něj před čtyřmi lety vyhrál, protože Američané byli zvědaví, jak jeho zvolení dopadne, tak jako se diváci nemohou odtrhnout od napínavého seriálu.

V březnu jste v komentáři napsal, že „koronavirus rozhodne, zda před realitou utíkající Amerika dokáže čelit realitě“. Jak se jí to povedlo, když dvě stě tisíc Američanů zemřelo a nakazil se i sám prezident?

Pandemii se ve Spojených státech nikdy nečelilo jako určitému faktu o reálném světě. Pandemie se interpretovala v rámci kulturní války.

Virus se stal skoro jakýmsi pozadím pro lidská dramata, která se kolem něj odehrávala.

Nyní spočívá lidské drama v tom, že sám Trump má covid. Točí se kolem toho spousta teorií a konspirací. Trump mimo jiné uspořádal představení, při němž nakažený covidem jezdil v autě a tleskalo mu u toho publikum.

V knize píšu o tom, že covid ve Spojených státech připomíná katastrofický film. To jsme nyní viděli. Vemte si například obraz deseti dvanácti doktorů ošetřujících prezidenta stojících před kamerami, kteří