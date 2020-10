Bratr nevnímá, jak ubližuje lidem, říká senátor David Smoljak. Podíl na matčině smrti odmítá

Senátor David Smoljak (STAN s podporou Pirátů a TOP 09) ve druhém kole obhajuje svůj post v Praze 9. V tom prvním se přitom utkal i s mladším bratrem Filipem, který však nepostoupil. V úterý pak Filip Smoljak (PRO Zdraví) bratra veřejně obvinil z toho, že v létě zavinil smrt jejich matky a že ukradl pozůstalost po otci, režisérovi Ladislavu Smoljakovi. Tato informace, s níž pracovala bulvární i seriózní média, nepochybně zasáhla do předvolební kampaně. Deník N se proto v rozhovoru ptá Davida Smoljaka, co se podle něj skutečně stalo, proč se ze dvou bratrů stali nepřátelé a zda to případně nebude ohrožovat výkon jeho mandátu.

Jaké to pro vás bylo, když vás bratr na Facebooku obvinil, že jste zavinil smrt vlastní matky?

Zažil jsem to i v loňských volbách – těsně před druhým kolem zasponzoroval příspěvky v Praze 9, kde jsem kandidoval. Tam zveřejnil podobné pomluvy. Mám teď trochu déjà vu.

Tohle je ale trochu jiné. Obvinil vás, že jste zavinil smrt vlastní matky.

Samozřejmě, ten pocit byl velice nepříjemný, ale jsem už na to zvyklý. Pod tlakem z bratrovy strany žiju už několik let, stejně jako ostatní moji sourozenci a spousta dalších lidí, kteří se nějakým způsobem nepřidali k bratrově boji proti Divadlu Járy Cimrmana. Jsem také zvyklý, že ty útoky postrádají jakoukoli racionalitu. Není to takový šok, jak by to nezaujatému mohlo připadat. Žiju v tom už dlouho.

Tentokrát to však bylo umocněné tím, že jsem se to dozvěděl od novinářů, kteří mi jeden za druhým volali. Mělo to takovou intenzitu, že to bylo mimořádně nepříjemné.

Váš bratr mi popisoval, že vaše matka měla zápal plic, trpěla vážnými neurologickými potížemi a měla kardiovaskulární problémy. Přesto jste ji v srpnu odvezl zhruba sto kilometrů na statek na synovu svatbu. Nebál jste se, že by se jí v horku mohlo přitížit?

Bratr vytváří fikci, že tu byla nemohoucí maminka, o kterou se on staral a já jsem ji z jeho péče vytrhl a někam odvezl. To je úplně absurdní. Maminka byla soběstačná, žila ve svém bytě v Praze 9. Já jsem ji tam na rozdíl od bratra pravidelně navštěvoval. Byla v relativně dobrém stavu na to, že jí bylo 85 let. Ano, měla hypertenzi, stejně jako já. Měla artrózu i náběh na zápal plic, podezření na koronavirus se při testech nepotvrdilo.

Na svatbu se hrozně těšila, byla to svatba jejího vnuka. Odjížděla tam poté, co náběh na zápal plic čtrnáct dní předtím doléčila antibiotiky. Jela v relativně dobrém stavu. Nebyla to nemocná osoba, normálně si chodila nakupovat, jezdila do divadla a fungovala.

Já jsem ji tedy na svatbu odvezl, protože tam chtěla a my jsme ji tam také chtěli.

Nyní se ale celou věcí zabývá policie, nechala si dokonce zpracovat znalecké posudky. Vy tedy nemáte obavy, jak to celé dopadne?

Obavu nemám. Nepříjemné bylo, že bratr poslal policisty už na svatbu. Přijela tam policie, která dostala od bratra udání, že se stalo něco strašlivého a musí to šetřit. To byl samozřejmě šok. Volala mi policie z Tábora a velice slušně a korektně mě požádala o vysvětlení s tím, že bratr tam dal podání. Jedu tam příští týden. Považuji to za normální rutinní záležitost, policie musí šetřit podnět, který dostane. Jsem na to zvyklý, od policie dostávám žádosti o podání vysvětlení, když bratr podá další trestní oznámení, kterými zasypává všechny kolem sebe.

Vyjádření jihočeské policie pro Deník N „Mohu vám potvrdit, že oznámení náhlého úmrtí starší ženy prověřujeme. Ve věci máme zahájeny úkony trestního řízení, kdy jsme již vyslechli řadu osob a další osoby budeme ještě předvolávat. Dále jsme ve věci zadali vypracování znaleckých posudků, na jejichž výsledky doposud čekáme. Z těchto důvodů není proto namístě poskytovat v této fázi šetření další konkrétnější informace,“ sdělil redakci mluvčí Miroslav Doubek s tím, že v případu nikdo není obviněn.

Můžete tedy popsat, co se stalo? Dal jste bratrovi vědět o matčině smrti a on na vás poslal policii?

Dal jsem mu vědět, že matka zemřela. Domluvili jsme se, že se sejdeme, abychom věc projednali, a ještě ten den do Tábora přijela policie to šetřit. Já už jsem byl v Praze, ale policie přijela šetřit svatebčany.

Když jsme se s bratrem potkali, nejvíc ho zajímalo, kde je mámin telefon. Tvrdil, že patří jemu, protože jí ho pořídil on. Tak jsem mu ho dal a ještě ten den začal rozesílat na všechny kontakty SMS zprávy s podobným obsahem, jaký teď šíří ve veřejném prostoru.

Na co vaše matka zemřela?

Podle lékařské zprávy