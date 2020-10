Piráti jednali zmatečně, nefér a neříkali nám pravdu, zlobí se Gazdík. Takových půtek ještě bude, uklidňují Starostové

Místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík kvůli neshodám při vyjednávání koalice ve Zlínském kraji začal zpochybňovat možnou budoucí spolupráci s Pirátskou stranou do voleb do Poslanecké sněmovny. O té by mělo zítra hlasovat předsednictvo a celostátní výbor strany. Gazdík se však rozhodnutí o spolupráci pokusí odsunout.

„Navrhnu, aby se tak zítra nestalo. Chování Pirátů bude mít dopad na celostátní politiku,“ vysvětlil pro Českou televizi. Důvodem je to, že ho Piráti podle jeho slov podrazili ve vyjednávání. „Problém je v tom, jakým způsobem se nespolupráce stala. Piráti nejednali fér,“ objasnil později Deníku N Gazdík.

Ve Zlínském kraji dnes totiž pravděpodobně oznámí Piráti spolupráci s hnutím ANO, ODS a ČSSD. Starostové by tak zůstali v opozici. V té by tak skončil také současný hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Podle Gazdíka je největším problémem to, jak s ním a celým STAN zástupci Pirátů komunikovali.

„My jsme mohli