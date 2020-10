Velkou část infikované populace prostě nevidíme, říká hlavní koordinátor testování

Tuto neděli vyskočil počet pozitivně testovaných z celkového objemu na závratných 24,35 procenta. U každého čtvrtého otestovaného člověka se nákaza potvrdila. Leckoho to číslo vyděsilo. Co to znamená? Deník N se ptal koordinátora testování, mikrobiologa Mariána Hajdúcha.

Jak vidíte současnou situaci?

Epidemie se rozběhla rychleji, než mnozí očekávali. Proto první protiepidemická opatření, (z 18. září, pozn. red.) ani pořádně nestihla vstoupit v platnost a už byla nutná přísnější opatření v nouzovém stavu. Ta jsou potřebná a věřím, že budou i účinná. Bohužel se nám kříží s faktory, které průběh epidemie zrychlují, například s nedodržováním opatření a nedostatečným trasováním. Efekty jednotlivých opatření tak bude obtížné předpovědět i vyhodnotit.

Epidemiologická opatření probírat detailně nebudeme, vy jste člověk zodpovědný za koordinaci testování. Zeptám se úplně obyčejně. Člověk se podívá na stránky ministerstva zdravotnictví a vidí, že za posledních sedm dní je klouzavý průměr pozitivních na 15 procentech testovaných, v neděli to bylo dokonce 24 procent. A zděsí se. Co se to děje? To je příliš velký skok, ne?

Neděste se. Předesílám, že i při zavedených opatřeních lze očekávat, že ještě v říjnu může vystoupat denní počet nově nakažených na čtyři až šest tisíc denně, čísla mohou být dál vysoká, dobrý trend to není, ale musíme opravdu vyčkat, jestli budou opatření účinná…

Ale co se dá říci k tomu vysokému procentu mezi testovanými?

Především se ukazuje, že skutečně roste virová nálož v populaci. Vysoké procento pozitivních testů je do značné míry způsobeno tím, že