Přežil to, protože díky studiu sovětských represí věděl: nesmíš klást odpor, nesmíš o sobě nic říct a nesmíš se k ničemu přiznat, říká bývalý vězeň z nejobávanější vazební věznice v Bělorusku Okrestina a potomek obětí stalinských represí Igor Stankjevič.

Muže i ženy nutí plazit se po zemi, bijí je do hlavy a mučí – příběhy běloruských obětí policejní brutality

„Sebrali mne 11. srpna. V Minsku. Bylo 16 hodin, když jsem jel na kole domů. Všiml jsem si policejního autobusu. Tak jsem ho vyfotil. Jen tak…

Vrhlo se na mne pět mužů. Zkroutili mi ruce za hlavu a praštili se mnou na zem, obličejem přímo na asfalt. Křičel jsem, že přece nekladu odpor…

Беларусь. Когда у власти сидят враги народа, на улицах происходит такое: pic.twitter.com/ZaSSKLOCm7 — Alexey Navalny (@navalny) October 11, 2020

Demonstrace v běloruských městech pokračují už třetí měsíc. Stejně jako zatýkání a fyzické útoky policistů na neozbrojené protestující. Zdroj: twitter/navalny

Pak mne zahnali do policejní budovy v našem okrsku. Ruce za zády mi zvedali do výšky, musel jsem být v podřepu a tak doskákat do 4.