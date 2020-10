Mohou chodit k prarodičům a pečovat o nakažené? Zjišťovali jsme, jak se vyléčeným z covidu změní život

Z nemoci covid-19 se v Česku vyléčilo téměř 49 tisíc lidí, kteří by alespoň po nějakou dobu měli být vůči nákaze imunní. Pokud se setkají s nakaženým do tří měsíců, nemusí ani do karantény. Deník N zjišťoval, co vyléčení znamená pro běžný život člověka. Může chodit mezi nakažené nebo bez obav navštěvovat staré lidi?