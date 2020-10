Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm zažívá nejnáročnější ročník své existence: vedle problémů s pandemií, s nimiž bojují všechny kulturní akce, se navíc přestěhoval z Třeboně do Liberce. Organizátoři ale slibují, že program proběhne podle plánu. Letošním tématem je Slyšet animaci.

Anifilmu není do zpěvu, ale žije. Dnes byl zahájen v nové lokaci

Těch změn musí být opravdu až nad hlavu. Už loni v listopadu organizátoři oznámili, že se Anifilm po osmnácti ročnících v jihočeské Třeboni stěhuje do Liberce. Následující změny už byly méně plánované. Z tradičního květnového termínu se jediný mezinárodní soutěžní festival v České republice zaměřený na animovaný film a nejvýznamnější akce svého druhu ve střední Evropě kvůli jarní vlně koronavirové pandemie posouvá na říjen. A další nová opatření s sebou nyní přináší druhá vlna a zavedení nouzového stavu.

„Vybrali jsme si špatný rok pro přechod, ale kdo to mohl vědět,“ říká ředitel festivalu Tomáš Rychecký. Organizátoři pak do poslední chvíle čekali, jaké podmínky si vyžádá nouzový stav. Ten se velmi dotkl zejména doprovodného hudebního programu navázaného na téma Slyšet animaci. „Nedával by smysl, protože je zakázáno zpívat a živá vystoupení musejí končit v deset večer, tak jsme se ho bohužel rozhodli zrušit,“ říká Rychecký.

Téma 19. ročníku se zaměřuje na hudbu a zvuk v animovaném filmu. V programu ho zastupují filmy jako Disneyho průkopnická