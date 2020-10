Marie Jansová, herečka v loutkovém divadle Lampion, 38 let, Kladno.

„S mým přítelem Honzou jsme se dva měsíce před jarním lockdownem procházeli po Petříně a on mi tehdy říkal: ‚Tohle smrdí. To dopadne tak, že tady za dva měsíce máme zavřené hranice.‘ Já jsem se tomu smála, protože tomu nic nenasvědčovalo. A fakt se to nakonec stalo.

Když už jsem o tom byla přesvědčená i já a začala o tom mluvit u nás v divadle,