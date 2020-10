Písemný rozsudek nad Kočnerem a Zsuzsovou: nerozhodní soudci se zalekli justičního omylu

Písemný rozsudek Specializovaného trestního soudu v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové potvrzuje, že v soudním senátu 2T, kterému předsedala Růžena Sabová a jehož dalšími členy byli Rastislav Stieranka a Ivan Matel, nebyla shoda na tom, jak případ vraždy novináře a jeho přítelkyně rozhodnout.

Rozsudek končí přiznáním, že soudci jsou nerozhodní a obávají se, že se mohou dopustit justičního omylu. „Za důvodnou je přitom možné považovat takovou pochybnost, která by způsobila, že soudce by i po důkladném, nestranném zhodnocení všech dostupných důkazů byl natolik nerozhodný, že by