Nevzpomínám si, kdo mě oslovil. Ťok by se bez Zemanova tlaku nerozhoupal, říká o kanálu „konzultant“ Schling

Hned na první straně studie proveditelnosti kanálu Dunaj–Odra–Labe stojí jméno Jaromíra Schlinga, ministra dopravy ve vládě Miloše Zemana, dlouholetého poslance ČSSD a neúspěšného kandidáta za Zemanovce. Čtrnáct let po odchodu z politiky nyní Schling působí jako konzultant celého projektu, který prosazuje hlavně nynější prezident Zeman. „Je to velmi starý projekt, říšský vodocestný zákon z roku 1901 to jasně stanovil, a kdyby se pokračovalo podle zákona, propojení s mořem jsme mohli mít,“ stojí za projektem Schling. Se Zemanem prý kanál neřeší.