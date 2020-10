Islandský deník: Jmenuji se Víkend a co znamená tvoje jméno?

„Ahoj, jmenuju se Hrafn, ale říkej mi klidně Raven (anglicky Krkavec velký, pozn. red.), jestli se ti to bude vyslovovat lépe, znamená to totéž,“ pozdravil mě první den můj někdejší zaměstnavatel. Na moje jméno koukal trochu nedůvěřivě. Bylo to zřejmě první takové, které kdy slyšel. „A znamená to něco?“ zeptal se mě po několika dnech.

Albína ho zrovna neuchvátila, a to i proto, že se nepoužívá i pro označení něčeho jiného. Naopak Mrázová ho uchvátilo. To je přece jen něco, s čím mají Islanďané zkušenosti. Sice mu tam chybělo to -dottír (dcera), takovou složeninu už si ale dokázal představit.

„Tohle je moje manželka Valla, to znamená