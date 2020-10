Věznice v Pardubicích má dva šéfy, jeden ale nesmí dovnitř. „Čelím profesní likvidaci,“ stěžuje si na ředitele Vězeňské služby

Spor začal před dvěma roky, kdy Pšenička nechal soukromou firmu opravit v areálu pardubické věznice halu, aby v ní mohla zaměstnávat vězně. Podle vedení Vězeňské služby však neměl uzavřít nájemní smlouvu, ale koncesi. Dohnal s ním kvůli tomu zahájil kárné řízení, odvolával se i na neveřejné zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu.

Pšenička se naopak opírá o stanoviska ministerstev financí a pro místní rozvoj (Deník N je má k dispozici), podle nichž by o případné nezákonnosti postupu mohl rozhodnout jen antimonopolní úřad. Ten letos v lednu pochybení v této věci neshledal. Podle Pšeničky navíc stejným způsobem podepsaly smlouvy i další věznice (například věznice Rapotice, jak vyplývá z Registru smluv).

„Původně mi vyčítali, že jsem si to nenechal schválit ministerstvem. To je pravda, ale nakonec mi začali vyčítat, že jsme to pronajali, a neudělali jsme to jako koncesi. V jiných věznicích je to uděláno úplně stejně, jako jsme to udělali my,“ řekl Pšenička Deníku N.

„Dlouhodobě čelím tlaku, abych dobrovolně