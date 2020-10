Upálenou ruskou novinářku srovnávají s Palachem. Za smrt obou podle jejích příznivců může Moskva

Rozhodnutí přišlo den před činem. Do bytu novinářky Iriny Slavinové v Nižním Novgorodě přišla 1. října policie. Prohlédla vše, co v takových situacích shledává zajímavým, včetně osobních, až intimních věcí. Pak si s sebou odnesla veškerou kancelářskou techniku. Počítače, nahrávací zařízení …, zkrátka vše, co novinářka dennodenně potřebuje ke své práci.

„V šest ráno do mého bytu vešlo dvanáct lidí vybavených motorovou pilou a páčidly. Byli to pracovníci vyšetřovacího výboru, policie, oddílu speciálního určení SOBR.“

„Dveře jim otevřel manžel. Protože jsem byla nahá, oblékala jsem se už za dohledu mně neznámé dámy. Advokáta mi zavolat nedovolili.“

„Sebrali všechno, co našli: flashky, notebook můj i dceřin, počítač, telefony – nejen můj, ale i manželův, hromadu zápisníků, do kterých jsem si zapisovala při tiskových konferencích. Zůstala jsem bez svých pracovních prostředků. Jinak jsem v pohodě.“

2. října ve 14 hodin 20 minut se na FB účtu Iriny Slavinové objevil tento příspěvek: „Za mou smrt prosím čiňte vinnou Ruskou federaci.“

Nic víc.

Za několik minut obletěly svět otřesné záběry hořící ženy přivázané k