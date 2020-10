Chaos kolem stavu amerického prezidenta. Podle některých lékařů může být horší, než jeho tým přiznává

Nejdřív tvrdili, že mu je „velmi dobře“, ale pak ho ještě ten den odvezli do nemocnice. Poté byl odjezd do nemocnice zase jen „pro jistotu“ a „prezident je ve výborném stavu“, aby později přiznali, že mu během toho už dvakrát podávali pomocný kyslík a prezident užívá léky typické pro vážný stav nemoci.

Rozporná prohlášení oficiálního týmu prezidenta Donalda Trumpa, která vydávají jeho lékaři a jeho poradní tým, vyvolávají pochybnosti, v jakém stavu prezident skutečně je. Podle některých lékařů zřejmě v horším, než jeho tým připouští.

Dvojí sadu informací o prezidentově stavu dostávala veřejnost od první chvíle, kdy Donald Trump v pátek pozitivní test na koronavirus oznámil.

„Prezidentovi a jeho ženě se daří dobře, zůstávají v Bílém domě a nepřerušeně pokračují v běžných činnostech jako obvykle,“ řekl jejich doktor Sean Conley. Už pár hodin poté ale prezidenta odvážel vrtulník do vojenské nemocnice Waltera Reeda, kde je od pátku hospitalizován.

„Jen pro jistotu a na doporučení lékařů bude prezident dalších pár dní pracovat z prezidentských kanceláří v nemocnici Waltera Reeda,“ vysvětlila náhlý odlet jeho mluvčí Kayleigh McEnanyová.

Jenže jak se později ukázalo, prezident měl vysokou horečku a klesla mu hladina kyslíku v krvi. Dostal proto ještě před odletem do nemocnice dýchací přístroj (nikoliv ventilátor), který mu pomohl kyslík doplnit. Do vrtulníku došel sám a bez pomoci a přítomným novinářům zamával.

„Teď na kyslíku není“

To ovšem veřejnosti nikdo v tu chvíli neřekl, prezidentův lékař to přiznal až dva dny poté, v neděli. Předtím na sobotní tiskové konferenci zavedení kyslíku výslovně popřel.

„Dostal prezident kyslík?“ ptala se novinářka.

„Prezident teď nedostává kyslík,“ odpověděl lékař Conley.

„A už nějaký dostal?“ nedala se odbýt.

„Dnes dopoledne žádný nepotřeboval,“ vyhýbal se odpovědi Conley.

V tu chvíli se přidal další novinář. „Vím, že to pořád opakujete. Máme tomu rozumět tak, že prezident kyslík už dostal?“

„Včera a dnes nebyl na kyslíku,“ stojí si na svém Conley.

„Takže po celou dobu léčby na přídavném kyslíku nebyl?“ zkusila to další novinářka.

„Dneska nedostává přídavný kyslík,“ zopakoval znovu Conley v sobotu.

Kromě pozitivních vyjádření o prezidentově stavu ještě Conley dodal, že byl prezident diagnostikován „před 72 hodinami“. To by ale vycházelo na středeční odpoledne, tedy o den dřív, než Donald Trump svoji nemoc oznámil veřejně. Conley zároveň odmítl upřesnit, kdy měl prezident naposledy negativní výsledek testu na covid.

Kancléř: Jsme znepokojeni

Krátce po skončení vystoupení lékařského týmu si ale k sobě povolal skupinu zpravodajů Bílého domu kancléř Mark Meadows a řekl jim poněkud jiný příběh.

„Stav prezidentových životních funkcí za posledních 24 hodin byl velmi znepokojující a následujících 48 hodin bude pro jeho péči kritických. Stále nejsme na jasné cestě k plnému zotavení,“ zněl text zprávy, kterou novináři hromadně dostali po tiskové konferenci prezidentova lékařského týmu.

Novináři dostali jeho vyjádření pod podmínkou, že jako autora neuvedou přímo kancléře, ale „zdroj obeznámený s prezidentovým zdravím“. Agentura AP se později při stupňujících se rozporech v informacích o hlavě státu rozhodla Meadowse jako autora informace odtajnit.

„Nic ho v práci nezastaví!“

Protichůdné informace Bílý dům v sobotu nevysvětlil a místo toho zveřejnil dva snímky, na nichž prezident Trump podle jeho vyjádření pracuje. Na jednom ze snímků byl prezident pouze v košili a četl si dokumenty, na druhém už měl sako, podepisoval papír a byl v jiné místnosti.

Dcera Ivanka pak snímky zveřejnila na svém Twitteru s komentářem: „Nic ho v práci nezastaví!“ Zdrojový kód snímků ukázal, že byly pořízeny pouze s desetiminutovým časovým rozdílem.

Uživatelé na sociálních sítích si všimli, že Trump podepisuje prázdný papír.

Poté co americká média začala zveřejňovat informace od „nejmenovaných zdrojů z prezidentova okolí“, předstoupil v neděli Sean Conley s týmem doktorů znovu a přiznal, že prezidentovi byl kyslík podávaný už dvakrát.

„Prezident měl v pátek vysokou horečku a množství kyslíku v krvi mu mírně kleslo pod 94 procent,“ řekl Conley. Posléze upřesnil, že na 93 procent, přičemž zdravá hladina kyslíku v krvi je 95 procent a výš. Dodal, že vedle léku remdesivir, jehož už prezident obdržel dvě z pěti plánovaných dávek, dostává Donald Trump nově ještě steroid dexametazon.

To vzbudilo pozornost mezi některými odborníky. Takové léky jsou totiž vyhrazeny pro pacienty, kteří jsou ve vážném stavu nemoci.

„Dexametazon je největší záhadou ze všech léků, které mu podávají,“ řekl deníku NY Times vedoucí lékař Thomas McGinn, podle něhož se lék běžně pacientům nepodává, aniž by se před tím nezhoršil jejich zdravotní stav. „Najednou pro něj vybrakovali lékárnu. Je snad nemocnější, než nám říkají? Nebo postupují velmi agresivně, protože je to prezident, i s tím, že to může být škodlivé?“ dodal McGinn.

Velmi rychle velmi nemocný

Velká studie dexametazonu v Británii ukázala, že steroid pomohl nemocným, kteří trpěli covidem-19 déle než týden. Počet úmrtí snížil o třetinu mezi pacienty na ventilátoru a o pětinu u těch, kdo dostávají pomocný kyslík. To je právě případ Donalda Trumpa.

Dexametazon je naopak škodlivý při mírném průběhu, protože vyřadí z činnosti imunitní systém, jak už v Deníku N popsal Petr Koubský: vzhledem k jeho poměrně snadné dostupnosti je dobré zdůraznit, že neodborné použití může být velice nebezpečné.

„Rozhodně je nemocnější, než ukazují,“ poznamenal bývalý poradce pro zdravotnictví Baracka Obamy Zeke Emanuel. „V pátek tvrdili, že pohodlně odpočívá, zatímco ve skutečnosti měl vysokou horečku a podávali mu kyslík. Neskočili byste pro remdesivir, pokud by byl v takovém stavu, jak tvrdí, a nedoplnili byste to experimentálním koktejlem protilátek, který nebyl ani povolen k akutnímu podání, pokud nemáte velký strach a situace není mnohem horší.“

Emanuel chování lékařů vysvětluje tím, že prezident „velmi onemocněl, a velmi rychle“. „Pokud se nakazil v sobotu na společenském setkání v Bílém domě, znamenalo by to, že se jeho stav zhoršoval rapidně.“

„Že byl v pátek na kyslíku, je znepokojivé,“ řekl stanici Fox News lékař Tom Inglesby. „Pomohlo by, kdybychom znali výsledky dalších testů, například CT nebo rentgenový snímek plic. Stav pacienta se může rychle během pěti až deseti dní zhoršit, zejména pro lidi v Trumpově věkové kategorii s dalšími zdravotními obtížemi.“

Přestože Trumpův lékařský tým ve Walter Reed nejdřív avizoval, že si prezidenta nechají v nemocnici po dobu užívání remdesiviru, tedy pět dní, včera jeden z jeho lékařů Brian Garibaldi řekl, že „jestli se mu bude dařit tak dobře jako dosud, doufáme v propuštění už zítra“. A to i navzdory tomu, že remdesivir se má podávat pouze v nemocnici.

Trump se projel, Melania za ním nejede

Prezident je v nemocnici bez své ženy Melanie, která má rovněž covid. Ta se za ním ale nepřijede podívat, protože jak uvedl její tým, „ona má covid. Ohrozilo by to její ochranku. Řidiče, který by ji tam vezl, i zdravotnický tým, který by ji dovedl za ním“.

To zřejmě nedělalo starosti prezidentovi, který – ač v povinné izolaci – opustil včera v podvečer nemocnici a vyjel v prezidentské limuzíně mezi fanoušky. Ti na něj čekali před nemocnicí s květinami a povzbuzujícími transparenty.

Tím krokem vzbudil obavy o zdraví všech lidí, s nimiž přišel během vyjížďky do styku, zejména se členy jeho ochranky. Kritizovali jej i někteří lékaři z nemocnice Waltera Reeda, v níž se léčí.

„Tohle je šílenost. Prezidentský vůz je nejen neprůstřelný, ale také hermeticky uzavřený vůči chemickému útoku,“ zlobil se lékař James Phillips. Riziko nakažení tajných agentů, kteří s ním byli v autě, je podle něj „největší možné“.

„Každý jednotlivý člověk v tom autě během zcela nepotřebné prezidentovy vyjížďky musí teď na dva týdny do karantény. Každý z nich může onemocnět. Zemřít. Kvůli politickému divadlu.“

Nákaza v Růžové zahradě

Ve Spojených státech zatím na covid-19 zemřelo přes 208 tisíc lidí a více než 7,3 milionu se nakazilo. Podle dosavadních zjištění byla hlavním zdrojem šíření nákazy v Bílém domě patrně událost v Růžové zahradě minulou sobotu, kdy prezident před zhruba 150 lidmi představil svoji kandidátku na soudkyni Nejvyššího soudu Amy Coney Barrettovou.

Z hostů, mezi nimiž byli přední republikánští politici, poradci a právníci, je nyní prokazatelně nakažených devět, přičemž například pozitivní test v noci oznámila i Claudia Conwayová. To je dcera prezidentovy poradkyně Kellyanne Conwayové, která na akci byla také a je mezi nakaženými.

Celkem je v prezidentově okolí nakaženo zatím 26 lidí: od prezidentského páru přes republikánské senátory a 11 pracovníků úterní prezidentské debaty až po tři novináře, kteří pokrývají události v Bílém domě.

Viceprezident Mike Pence je negativní.

Stejně tak vychází negativní test na covid-19 i Trumpovu oponentovi Joeu Bidenovi. Plánovaná středeční televizní debata viceprezidentských kandidátů Mikea Pence a Kamaly Harissové je proto zatím nadále v plánu.

