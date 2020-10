Zpravodajství, názory, reportáže, analýzy, rozhovory. Přehled textů Deníku N o volbách

Krajské volby a první kolo těch senátních jsou, stejně jako první říjnový víkend, minulostí. Chcete si některé z textů přečíst v klidu a mít přehled, co vše jsme pro vás připravili? Přinášíme přehledný rozcestník volebních článků.

Redakce Deníku N se volbám věnovala s plným nasazením. Kromě zpravodajství o volebních výsledcích jsme připravili také analýzy, co tyto výsledky znamenají a proč jsou takové, jaké jsou. Přinášíme i reportáže, komentáře a rozhovory s aktéry voleb a odborníky.

Zpravodajství

Sčítání hlasů jsme pro vás sledovali průběžně, a to v grafice, online reportáži (která stále běží) a v průběžně aktualizovaném textu Jana Wirnitzera, uzavřeném se sečtením volebních okrsků.

Finále voleb do Senátu přijde až následující víkend. Prozatím jsou nejúspěšnější stranou prvního kola Starostové: jejich senátor Zbyněk Linhart byl jako jediný ze všech kandidátů zvolený hned v prvním kole, dalších devět zástupců postupuje do druhého. Miroslavě Němcové z ODS zvolení uteklo jen těsně. ČSSD ve volbách propadla.

Také výsledky senátních voleb si můžete prohlédnout v grafické podobě, zpracované Tomášem Kuncem.

Nejlidnatější kraj, Středočeský, měl dosud v čele Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Její aférami předznamenaný pád je jedním z příběhů voleb. Třetí místo, nejhorší pro ANO v celé zemi, ale okomentovala slovy, že si nemyslí, že by prohrála. Zprávu z jejího štábu přinesl Prokop Vodrážka.

Analýzy

Kdo jsou vítězové a poražení voleb? Je to složitá otázka, protože jejich výsledek nelze napasovat na chování voličů při sněmovních volbách. Strany kandidovaly v různých koalicích a z různých pozic. Ale Jan Tvrdoň odpovědi má (a pár čísel najdete i v tomto stručném přehledu).

Volby také naznačily, kudy může vést cesta k pádu Andreje Babiše z postu předsedy vlády. Je to cesta nejistá a s řadou otazníků. Opozice i Babišovi kritici však během víkendu mohli zavětřit šanci na změnu, doplňuje Jan Tvrdoň.

Pořádné dusno bude po volbách v ústředí komunistů, sídlících v pražské ulici Politických vězňů. Kde vidí oni sami příčiny neúspěchu? A odnese to předseda Vojtěch Filip, kterému nebylo po volbách, v nichž komunisté přišli o 73 z 86 mandátů (a s nimi i o 73 milionů korun ze státní kasy v příštích čtyřech letech), příliš do řeči? Zjišťovaly to Adéla Skoupá a Hanka Mazancová.

Jedním z příběhů voleb je i drtivé vítězství Starostů pro Liberecký kraj, kteří už potřetí ovládli nejsevernější region v zemi. Jen těsně jim unikla úplná většina v zastupitelstvu, ale lídr hnutí Martin Půta zve do koalice rovnou dva partnery. Proč to dělá? Inu, protože se mu to v minulosti vyplatilo. Profil vítězného hnutí a recept zpod Ještědu popisuje přímo z Libereckého kraje Jan Wirnitzer.

Když se podíváme na celkový obrázek voleb, hnutí ANO skončilo první na pásce v deseti krajích, jenže se sestavováním koalic to nebude mít snadné, upozorňuje Jan Tvrdoň.

Co volby ukázaly, nemusíte vnímat jen zrakem: Filip Titlbach vyzpovídal ve volebním podcastu Jana Moláčka a Jana Tvrdoně.

Názory

Magickým číslem názorových textů o skončivších volbách je pětka, promítá se do obou našich komentářů k volbám. Jan Moláček připravil přehled pěti hlavních otázek české politiky – a toho, jak na ně, pokud nějak, odpověděly krajské volby.

Pět je i dobrých zpráv, které volby přinesly – mezi nimi například to, že pravý extrém politického spektra příliš netáhne (a navíc v něm o stejné voliče soupeří SPD a Trikolóra) a že se propadli komunisté. Pohled šéfredaktora Deníku N Pavla Tomáška.

Reportáže

Petra Procházková sledovala nálady voličů v Pečkách, Poděbradech či Vrbové Lhotě. První říjnový víkend, to jsou ve středních Čechách volby, řezání dřeva na zimu, pozorování stavby přípojky na vodu nebo svraštělá obočí, kdo bude „léčit naše čokly“, kdyby se oblíbený veterinář dostal do politiky. (Pejskaři si mohou oddechnout, nedostal.)

Vizuální stránku voleb vám ve fotoreportáži z neobvyklých volebních míst přináší objektiv Gabriela Kuchty.

Rozhovory

Před jednotlivé politiky zde vytkneme rozhovor se sociologem Danielem Prokopem. Propad levice přičítá tomu, že neřeší problémy chudých lidí. Janu Tvrdoňovi také popsal, jak může své voliče ČSSD získat zpět.

Politolog Jakub Lysek rovněž pro Jana Tvrdoně popsal, proč má Andrej Babiš po volbách důvody k nervozitě, co by na jeho místě dělal – a proč si myslí, že ČSSD může byť i hubený výsledek pokládat za jistý odraz ode dna.

Jak se na volební zisk dívá Ivan Bartoš, jehož strana dosáhla téměř na stovku krajských mandátů a uchytila se v poslední sféře české politiky, v níž dosud chyběla? Aktivně chce jednat o vládě ve dvou či třech krajích. Rozhovor s předsedou Pirátů vedla Hanka Mazancová.

Zkušené političce ODS Miroslavě Němcové se téměř podařilo zvítězit už v prvním kole. „Senát je teď místo, které se velmi emancipuje a v kritické době z hlediska demokratických principů začíná mít silný hlas. Ohromně mě lákalo být v tomto proudu,“ řekla Báře Janákové.

To její soupeř z prvního kola, obhajující senátor Václav Hampl, nesl porážku od Němcové těžce. Své rozhořčení nad tím, že jeho soupeřka například „nevyplnila volební kalkulačku“, popsal Jakubu Zelenkovi.

Dobrou ilustrací situace ČSSD je to, že výrazněji uspěla v jediném kraji – Pardubickém –, kde ovšem nekandidovala pod svým jménem. I neúspěšný uchazeč o senátní obhajobu Jiří Dienstbier v rozhovoru s Bárou Janákovou připustil: „Značka ČSSD mi jednoznačně ublížila.“

To Vít Rakušan měl při povídání s Janem Wirnitzerem důvody ke spokojenosti. Starostové tvoří součást všech koalic, které porazily hnutí ANO. A osvědčila se jim spolupráce s Piráty v Olomouckém kraji, kterou si hodlají příští rok zopakovat na sněmovní úrovni.

V rozhovorech se střídala radost se zklamáním a Michal Šmarda z ČSSD byl na té smutnější straně. „Ten výsledek je hodně slabý,“ přiznal Báře Janákové. Sociální demokracie podle něj více uspěla v těch krajích, kde nabídla silné osobnosti a koaliční projekt.

Středočeský kraj bude mít nejspíš opět hejtmanku, a to starostku Mnichovic Petru Peckovou (STAN). Ta řekla Báře Janákové, že vylučuje spolupráci s ANO.

Uspěje bývalý diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský při návratu do politiky? „Mám za sebou zkušenosti na domácí i mezinárodní scéně. Nemyslím si, že jsem nejlepší na světě, ale myslím si, že mám dobré předpoklady pro výkon té funkce,“ řekl Lukáši Prchalovi.