Značka sociální demokracie mi jednoznačně ublížila. Členství ve vládě stranu zabíjí, říká Dienstbier

Senátor Jiří Dienstbier svůj mandát neobhájil. V prvním kole v obvodě Kladno získal méně než devět procent hlasů a skončil až šestý. Má pocit, že mu značka ČSSD ublížila. Co se týče budoucnosti sociální demokracie, je někdejší ministr skeptický. Setrvání ve vládě podle něj znemožňuje straně jakýkoli vzestup, navíc jí prezident Miloš Zeman „mydlí schody a dělá všechno pro to, aby neuspěla“.

Sociální demokracie v letošních krajských volbách příliš neuspěla. Vysvětlení představitelů strany se různí. Podle místopředsedy Romana Onderky vyluxovala její voliče SPD. Prezident Miloš Zeman zase viní místopředsedy a předseda Jan Hamáček to zdůvodňuje odchodem osobností. Co o tom soudíte vy?

Já si nemyslím, že to je odchodem osobností, tedy pokud tím myslí lidi, jako je Jiří Zimola, který v jižních Čechách vůbec neuspěl. Dlouhodobě je to dáno chybnou strategií po posledních sněmovních volbách a vstupem do současné vlády. Od začátku bylo jasné, že pokud sociální demokracie dostala výprask ve sněmovních volbách – a těch sedm procent byl výprask –, měla jít do opozice a měla se soustředit sama na sebe, na svoji obnovu, na definování strategie a vyříkání si toho, jak nejlépe prosazovat programové hodnoty sociální demokracie.

Měla dělat jednoznačnou zásadovou politikou bez kompromisů v Poslanecké sněmovně i na všech patrech politiky. Členství ve vládě sociální demokracii dlouhodobě zabíjí. Rozhodně jí znemožňuje se vzpamatovat, zvednout a nabrat síly.

Ale kdyby odešla z vlády, znamenalo by to destabilizaci země.

V tuto chvíli jistě ano. Nemyslím si, že poslední rok před volbami by bylo možné zásadně změnit směr, jak kormidlovat. Mluvím v tuto chvíli o