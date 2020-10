Analýza: Krajské a senátní volby naznačily, kudy může vést cesta k pádu Andreje Babiše z postu předsedy vlády. Je to cesta nejistá a s řadou otazníků. Opozice i Babišovi kritici však během víkendu mohli zavětřit šanci na změnu.

Babišův problém: vyluxoval KSČM a ČSSD a teď mu chybějí partneři. Koalice mohou uspět, má to ale háček

Jedna kampaň skončila, nová rovnou začíná. Po sečtení volebních výsledků a otevření prvních lahví šampaňského začali lídři politických stran uvažovat o sněmovním klání, které Česko čeká příští rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) se na tiskové konferenci pasoval do role člověka, proti němuž se postavili všichni konkurenti.

Svým způsobem má pravdu. Volební výsledek hnutí ANO v některých krajích totiž Babišovi i jeho konkurenci naznačil jednu variantu toho, jak by své vládní angažmá mohl v příštím roce ukončit. Podle sociologů i politologů, se kterými Deník N mluvil, totiž Babiš i nadále při svých vítězných tazích od jedněch voleb k druhým postupně oslabuje své potenciální koaliční partnery. Tedy sociální demokraty a také komunisty, kteří jeho kabinet tolerují.

Sociolog Daniel Prokop z výzkumné organizace PAQ Deníku N řekl, že ANO v letošních krajských volbách posílilo právě na úkor svých partnerů z vládní úrovně. „Hnutí ANO posílilo o tři až čtyři procentní body v obcích s vysokým počtem exekucí a ve zbytku republiky víceméně stagnovalo, nebo získalo výrazně méně. O dva procentní body zde posílila i SPD,“ popisuje Prokop. „Sociální demokraté zde naopak ztráceli hlasy více než jinde. Zde je určitě souvislost, že levice nenabízí odpovědi na tato témata,“ doplňuje sociolog.

Větší oslabuje menší

Z pohledu krajské politiky to může vést k tomu, že Babišovo hnutí nebude mít jednoduše dostatek partnerů pro koaliční spolupráci. Premiér totiž zároveň veřejně ostouzí pravicovou opozici, která nemusí mít zrovna dostatek motivace s ním spolupracovat. Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze upozorňuje, že jde o nebezpečný model, který by se mohl ANO vymstít za rok.

„Výsledek ČSSD a KSČM je problémem nejen pro tyto dvě strany, ale i pro