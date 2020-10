„Crew“ paní Jermanové si odchod zaslouží. Peníze v krajích nesmí propadnout, říká šéf Pirátů Bartoš

Pro vás to byl první krajský test od doby, kdy jste byli zvoleni do Sněmovny. Je pro vás výsledek letošních voleb úspěch?

Mezitím proběhly ještě další důležité volby. Máme primátora Prahy, jsme ve vedení největších měst v České republice. Volby do Evropského parlamentu. Vždycky si dáme cíle, všichni se nám smějí, a většinou se nám je daří naplnit. Očekával jsem, že úspěch v těchto volbách bude v rozmezí sta krajských zastupitelů, což s olomouckou koaliční kandidátkou máme. Je to dobře a pro mě je teď důležité, aby do toho Piráti naskočili jako my do Sněmovny. Doba je zlá a je potřeba řešit důležité věci.

Co znamená, že doba je zlá?

Je tu ještě druhá vlna covidu, Česká republika a vůbec celý svět byl na pokraji ochlazení ekonomiky, covidová vlna to jen urychlila. Je potřeba řešit transformaci ekonomiky pro dalších třicet až čtyřicet let. Hodně peněz půjde přes kraje nebo z Fondu pro spravedlivou transformaci od Evropské komise. A je skutečně důležité, aby peníze nedostaly