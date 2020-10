Žádné spiknutí nenávisti. Když budeme v regionech vidět, uspějeme i ve Sněmovně, říká šéf Starostů Rakušan

„Starostovský“ projekt – konkrétně celostátní hnutí STAN a jeho samostatná odnož v Libereckém kraji – zvítězil ve dvou krajích, z tohoto pohledu je neúspěšnější politickou stranou. Navíc bude příští týden útočit na to, aby se stal nejsilnější senátní frakcí. Do sněmovních voleb bude chtít přesvědčit ke kandidatuře úspěšného libereckého hejtmana Martina Půtu.

Cítíte se součástí „spiknutí nenávisti“, o kterém mluvil na povolební tiskové konferenci premiér Andrej Babiš?

Ne. Cítím se součástí změny, která je prostě v těch volbách detekovatelná. Uznávám, že hnutí ANO vyhrálo ve většině krajů, ale pokud se podíváte na sílu stran demokratické opozice a pád sociální demokracie a komunistů, ukazuje se, že to žádné vítězství vládní entity není. Cítím se součástí toho, že můžeme nastartovat kvalitativní změnu v této zemi.

Když o ní hovoříte, vyjasnili jste si s kolegy v regionech, jestli budete uzavírat krajské koalice s hnutím ANO?

Máme kraje, kde to skutečně dělat nebudeme – jako Středočeský. Tam v žádném případě s hnutím ANO nepůjdeme. Domnívám se, že ani Martin Půta v Libereckém kraji s ním nepůjde, a byli bychom rádi – je to doporučení předsednictva – aby naši vyjednavači v krajích dávali vždy přednost sestavení koalice založené na stranách současné parlamentní demokratické opozice, případně na regionálních subjektech.

Takže s Piráty, ODS, TOP 09…

… a s KDU-ČSL. Považuji to za lepší variantu.

Máte doporučení předsednictva, nakonec to ale bude na vašich regionech, je to tak?

Nejsme centralizované hnutí jako ANO. Máme prostě představu, že naši lokální vyjednavači tu kompetenci mají. Jak jsem s nimi teď hovořil (rozhovor vznikl v sobotu ve 20 hodin, pozn. red.), ta jednání se rozebíhají velice čile. První ke stolu si sedají zástupci parlamentní opozice, což je pro mě dobrý signál.

Ve všech krajích?

S těmi, se kterými jsem hovořil. Jsem v jednom víru, nestačil jsem zatím hovořit se všemi zástupci, ale nezaregistroval jsem žádný kraj, kde by se naši nejdříve nesetkávali s Piráty, ODS a podobně.

Hodně zajímavý pro vás byl Olomoucký kraj, kde jste si testovali spojenectví s Piráty, o němž uvažujete pro sněmovní volby. Získali jste tam 19,5 procenta hlasů. Jak to hodnotíte?

Je to obrovský úspěch. Myslím, že jeden z nejlepších pirátských výsledků v celé ČR – i pro Piráty by to mohlo být zajímavým signálem, že spolupráce má smysl a přináší výsledky.

Je to pro vás signál, že spolupráce na sněmovní úrovni je dobrý plán?

Netajím se tím, že teď na říjnovém předsednictvu a celostátním výboru hnutí navrhnu