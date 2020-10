Hampl: Němcová má jen aureolu svaté ženy a mýtus neposkvrněné ikony. Pořád dokola točí, že odešla z Vladislavského sálu. To já také

Chybělo ani ne procento a půl a Miroslava Němcová (ODS) se mohla v Praze 1 stát hned v prvním kole senátorkou. Její soupeř Miroslav Hampl (KDU-ČSL), který obhajuje svůj mandát, získal jen 20,49 % hlasů, a bude tak mít druhé kolo velmi těžké. Na svou soupeřku tvrdě zaútočil. Deníku N řekl, že za náskok Němcové může i „budování mýtu neposkvrněné politické ikony“. „Nikdo neví, co by doopravdy chtěla. Vždy odkývala ODS, co strana zavelela, a to nejsou pro Senát dobré věci,“ tvrdí.