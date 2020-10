Být Babišem, bojím se spojování pravice a snažím se ji rozhádat, říká politolog

Hnutí ANO prozatím v krajských volbách získalo devět regionů. Oproti minulým volbám ztratilo Středočeský kraj, ve kterém jako jediném se propadlo až na třetí místo. Politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého si myslí, že výsledky voleb mohou být pro premiéra Andreje Babiše důvodem k nervozitě. „Vypadá to zatím, že se mobilizoval spíše městský volič, který volí strany demokratického bloku. Jde to vidět z výsledků koalic,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Na počet mandátů zvítězilo hnutí ANO. Jak si podle vás ve volbách vedlo?

Hnutí ANO zaznamenalo velmi dobrá čísla zejména ve svých baštách v Sudetech – na severní Moravě nebo v Ústeckém kraji. Ale celkově to není zase až tak dobrý výsledek. Zatím to vypadá, že se mobilizoval spíše městský volič, který volí strany demokratického bloku. Jde to vidět z výsledků koalic.

Opoziční strany se spojily do volebních bloků a atakují čísla hnutí ANO. Například