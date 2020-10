Kandidatura na Hrad? Mám nad čím přemýšlet, říká po vítězství v prvním kole Němcová

Ve svém programu máte pomoc kultuře. Umělci si nyní stěžují na vládní opatření, která jsou podle mnoha z nich nevyzpytatelná. Máte pocit, že vám situace kolem koronaviru nějak pomohla?

Vláda a její chaos nepomohly vůbec nikomu. Jestli nepomohl oblasti kultury, nepomohl ani mě. Z toho, co se děje, jsem nešťastná. Stýkám se s řadou lidí z oblasti kultury, naposledy se špičkovými českými interprety klasické hudby, jejichž diář bývá normálně zaplněný. Teď mají pět koncertů do konce roku a nevědí, jestli je vůbec budou mít.

Mluvila jsem s galeristy, mám mezi nimi přátele. Mluvila jsem s lidmi, kteří provozují kulturu na lokální úrovni, a je vidět, že tam všichni dostali hroznou ránu do vazu. Cítím z nich ale i chuť se poprat. Mnohokrát jsem jim slíbila, že jestli budu senátorkou, budou ve mně mít nejsilnějšího zastánce.

Ptala jsem se, jestli vám tato krize ve volbách pomohla.

Nemyslím si, že by krize někomu k něčemu dobrému mohla pomoct. Všechno, co se kolem nás děje, je taková hrůza, že bych ani nechtěla, aby mi tato krize k čemukoli pomáhala.

Řekla jste: „jestli budu senátorkou“. Máte obavy, že nebudete zvolena, i když jste získala téměř 49 procent hlasů?

Výsledek se počítá, až když proběhnete cílovou páskou. Až když tam jste, je závod za vámi.

Chvíli to vypadalo, že byste mohla být zvolena už v prvním kole. Očekávala jste to?

Ne, popravdě ne. Přála jsem si to, jako si každý přeje být co nejúspěšnější v soutěži, ale tohle jsem nečekala. Bylo to mimořádné, jsem ohromně vděčná a nemám ani správná slova, jak to vyjádřit.

Ve druhém kole se utkáte se současným senátorem Václavem Hamplem (KDU-ČSL). Může být tento souboj těžší, když se budete dělit o voliče?

My jsme se o ně dělili už teď, takže si myslím, že situace bude podobná jako v prvním kole.

Někteří lidé vám vyčítali, že tříštíte síly, když kandidujete proti současnému senátorovi Hamplovi. Vy ten pocit nemáte?

To tedy