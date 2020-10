Žantovský těsně vede nad Láskou. Ztělesňuji příběh a hodnoty lépe než kdokoli jiný, říká diplomat

Bývalý diplomat a ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský v Praze 5 o zhruba dva procentní body vyhrál první kolo voleb nad současným senátorem Václavem Láskou. Oba postupují do druhého kola. Žantovský zastupuje koalici ODS, STAN a TOP 09 a nyní se spolu s nimi chce ucházet o hlasy všech voličů. „Nemyslím si, že jsem nejlepší na světě, ale myslím si, že mám dobré předpoklady pro výkon té funkce,“ říká Žantovský.

V tuto chvíli postupujete skoro se 40 % do druhého kola. Čekal jste ale tako těsný výsledek s Václavem Láskou?

Je to dobrý výsledek. Nikdy není snadné kandidovat proti stávajícímu senátorovi. Ale uspěli jsme na prvním místě a to nám dává dobré vyhlídky do druhého kola. Nyní se budeme ucházet o podporu nejenom našich voličů, ale všech voličů v tomto volebním obvodě.

Co jim nabídnete?

Společný postup. Jsme schopní spojit se pro prospěch celého volebního obvodu.

Oslovíte některé neúspěšné protikandidáty z prvního kola, aby vás veřejně podpořili?

Tyto otázky přísluší mému týmu.

Vy ale asi víte, co budete dělat…

Taktiku