Prymula si najal hlídače dezinformací. Lidé věří i tomu, že koronavirus šíří 5G sítě a slouží k očipování lidí, říká šéf firmy

Co přesně budete pro ministerstvo dělat?

Dlouhodobě se věnujeme dezinformacím. Už nějaký čas se z vlastní iniciativy věnujeme dezinformacím, které se vážou ke koronaviru. A byli jsme první na světě, kdo dokázal, že to byla Ruská federace, která vymyslela první dezinformaci ohledně covidu-19.

S nástupem nového ministra zdravotnictví se ministerstvo rozhodlo, že využije našich služeb.

Jak tedy bude ta spolupráce s ministerstvem vypadat?

My ty dezinformace nebudeme vyvracet, nejsem fact-checkeři. Naší prací je a bude sledování toho, co všechno se na českém internetu a na sociálních sítích v Česku publikuje za dezinformace. Aktuálně strojově čteme na pět tisíc webů. Čteme to, co se na nich publikuje v češtině. Náš přístup není přes kontrolování faktů.

Dezinformace není úplně nepravdivá, neobsahuje jenom smyšlenky, to je jenom její část a to kontrolují fact-checkeři. My jdeme po dlouhodobém příběhu. Ty je náš systém schopen automaticky detekovat a ukazovat, jak se ten který příběh a dezinformace mění v čase. To je velmi důležité a v tom bude i naše práce pro ministerstvo. Díky tomu se dá řídit strategická komunikace státu. Té chceme pomoct.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) na dotaz Deníku N, jak bude vyvracení dezinformací probíhat a proč si na to nevybrali speciální útvar z ministerstva vnitra, který se tím zabývá, odpověděl: „Čelíme obrovskému náporu dezinformací, chceme použít profesionální společnost, která se tím zabývá, protože problematika je specifičtější než ta, která je kryta ministerstvem vnitra. Veřejným prostorem opravdu putuje spousta informací, které ohrožují systém.“

Jaké narativy a dezinformace sledujete a budete sledovat pro ministerstvo? Které jsou ty nebezpečné?

Sledujeme třeba narativ, že virus je uměle vytvořený, že jde o biologickou válku. Sledujeme dezinformaci, že virus vytvořily nějaké elity nebo nějaký stát úmyslně, aby se zbavily důchodců a