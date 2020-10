Volání po míru je nepopulární. Ale nezbude než se dohodnout, říkají k válce Armén s Ázerem

Už šestý den pokračuje eskalace konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem o území Náhorního Karabachu. Boje neprobíhají jen na zemi se zbraněmi v rukou v kopcovitém terénu Jižního Kavkazu, ale i s pomocí propagandy a dezinformací na sociálních sítích. A nejen z oficiálních zdrojů, ale i mezi početnou diasporou obou národů.

Do Karabachu se na frontu vydává i řada dobrovolníků – ti arménští chtějí bránit to, co je podle nich neoddiskutovatelnou součástí historické Arménie, ti ázerbájdžánští zase chtějí dostat zpět okupovanou část vlastní země, na kterou si také kladou historický nárok.

Karabach je citlivým tématem na obou stranách. Ještě citlivější však v obou společnostech může být snaha řešit konflikt dialogem a mírovou cestou namísto podpory boje a militantních nálad.

V obou zemích existuje úplně nová poválečná generace, která nikdy příslušníka druhé strany neviděla a slyšela o něm jen jako o nepříteli. A už si vůbec nedovede představit, jaké to bylo, když oba národy spolu žily nejen na území Karabachu, ale i v Jerevanu a Baku. Je vůbec možné dosáhnout kompromisu a míru, když spolu příslušníci obou států nemluví?

Situaci se snaží změnit mladí nadšenci z platformy Caucasus Talks, která vznikla před pár měsíci právě jako nástroj otevřené komunikace mezi Armény, Ázery i Gruzínci.

Pomocí rozhovorů na nejrůznější témata otevírají tabu i boří stereotypy, které v regionu existují a které přiživují i oficiální zástupci jednotlivých zemí.

Mirkamran Husejnli, Ázer žijící v Baku, a Leon Rafi Aslanov, etnický Armén žijící v Londýně, jsou kolegové v Caucasus Talks, kteří se nikdy naživo neviděli. Oba dva ale věří, že budoucnost Jižního Kavkazu je v dialogu a vzájemném porozumění mezi všemi třemi národy.

Jak byste popsali momentální situaci ve vašem okolí?

Mirkamran: Atmosféra v Baku, v diaspoře i na sociálních médiích je