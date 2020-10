Neochránil sám sebe, jak chce ochránit Ameriku? Jak Trumpovo onemocnění zasáhne volby

Analýza: Každé americké prezidentské volby se čeká, jaké bude „říjnové překvapení“, tedy silný moment, který je může na poslední chvíli rozhodnout. Onemocnění prezidenta Donalda Trumpa koronavirem takovým momentem je. Možných scénářů, jak by mu to mohlo pomoci, je málo. Do už tak zmatené situace přichází další otřes.