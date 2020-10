Notes: Češi ve volebních místnostech a Donald Trump v karanténě

Tématem dne v České republice jsou dozajista krajské a senátní volby. Odpoledne se otevřely volební místnosti a (doufejme) miliony voličů začaly vybírat své krajské zastupitele a také třetinu horní komory. Až do zítřejšího odpoledne budou politické strany a voliči jako na trní, kdo vlastně vyhrál.

Deník N si v posledních dnech, týdnech a vlastně i měsících pořádně máknul a připravil opravdovou baterii textů k volbám. Zejména, a to si řekněme hned na úvod, krajské i senátní volby jsou důležité. Hlavně ty krajské jsou často podceňované, přitom jednotlivé regiony mají podstatné kompetence, který mají dopad na životy lidí. Dovolím si tedy nabídnout jeden text ze své provenience na tohle téma.

Opravdu velkou tíhu si ale tentokrát vzala na svá bedra Terka Mynářová. Velmi zajímavě totiž zpracovala kraj po kraji analýzu toho, jak se v jednotlivých krajích žije. A to na základě tvrdých dat. Vřele doporučuji si ji pročíst. Různé regiony totiž trápí řada problémů, i když to pod dominantním tématem koronaviru nemusí být patrné. A na téma jsme se tudíž podívali i z jiné strany. Ptali jsme se vás, svých laskavých čtenářů, jaké problémy v tom kterém kraji vidíte vy sami.

Samotné volby ovšem budou mít bezpochyby dopad také na celostátní politiku. Ostatně jako kdeco :-). Jsou důležité pro opoziční strany, aby nabraly sebevědomí a otestovaly koaliční spolupráci. Ale také pro vládní strany, zejména pro sociální demokraty, kteří v posledních letech klopýtají od porážky k porážce. Zaměřili jsme se tudíž i na tato témata.

Honza Moláček sepsal text, který sleduje právě tužby opozice po tom, aby se letošní volby staly velkým odrazovým můstkem proti hnutí ANO. Kolegyně Bára Janáková a Hanka Mazancová se zase zaměřily na situaci v ČSSD. Politologové, se kterými mluvily, se domnívají, že stranu oproti minulosti čeká výrazný sešup a bude ráda za dílčí lokální úspěchy. Já jsem pro změnu s experty na politiku hledal odpovědi na otázku, jak si vedli hejtmanky a hejtmani hnutí ANO ve svých funkcích. Ti se shodli, že žádnou výraznou změnu kvality vládnutí vlastně nepřinesli.

V souvislosti s letošními volbami se často skloňovalo, že by lidé ze strachu před koronavirem nemuseli do volebních místností vůbec dorazit. Politikové se naopak snaží lidi vyburcovat, aby se nebáli a hlasovat šli. V čele s prezidentem. Ten během svého odpoledního hlasování v senátním obvodě v Praze 5 na dotaz, proč by měli jít lidé volit, řekl nějaký nesmysl.

Zkusím odpovědět za pana prezidenta: „Je to důležité, rozhoduje se o správě 13 krajů, které zřizují nemocnice, jmenují ředitele škol, řeší dopravu … no a Senát jako druhá komora je, i když se to většině národa nelíbí, skutečně pojistkou demokratického rozhodování.“

Trump v izolaci

Světem ale proletěla již ráno našeho času důležitá zpráva, která může zamíchat kartami před nejsledovanějšími volbami letošního roku na celé planetě – s prezidentským kláním v USA. Prezident Donald Trump, který zhruba za měsíc své křeslo obhajuje, měli totiž spolu se svou paní Melanií pozitivní test na covid-19.

Samotné oznámení vyvolalo řadu otázek. Bude zvládat svou funkci, co bude s volbami, ovlivní to nějak voliče? Na nejrůznější alternativy se velmi zevrubně podíval náš zahraniční editor Honza Kudláček. Ten vytipoval sedm alternativ, které by mohly v souvislosti s touto událostí nastat. Rozhodně manželům Trumpovým přejme, ať mají co nejpohodovější průběh onemocnění, hlavně aby bylo bezproblémové.

Byť je tedy v tomto kontextu poměrně pikantní, jak se názory prezidenta USA na celou pandemii vlastně vyvíjely, a to od počátečního naprostého odmítání koronaviru jako něčeho, „co zázrakem zmizí“. Proto se Trumpovým postojem a jeho výroky ke koronaviru zabývá ve svém přehledu i Jana Ciglerová.

Ještě se krátce vraťme zpoza oceánu k nám. A to malou pozvánkou. Deník N se totiž na víkend pečlivě přichystal a po celou sobotu a neděli plánujeme přinášet online zpravodajství, rozhovory ze štábů nebo analýzy volebních výsledků. Mohu vám proto jen doporučit sledovat náš web, Minutu po minutě a také naše sociální sítě. Pěkný víkend vám za celou redakci přeje Jan Tvrdoň.