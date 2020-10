Obrazem: Tepna, galerie i přístřeší. Nejnatíranější most, Antonína Zápotockého, dostane dlahy za stamiliony

V dobách rozvinutého socialismu byly vrcholnou ukázkou dopravního stavitelství v Praze mosty. Pojmenovávaly se po dělnických prezidentech. Nuselský most z počátku sedmdesátých let se jmenoval Klementa Gottwalda a Barrandovský, z osmdesátých let minulého století, po Antonínu Zápotockém. Je to, jako by se dnes tunel Blanka (vrcholné dílo postrevolučních tunelářů) jmenoval tunel Miloše Zemana a jeho plánované pokrčování tunel Andreje Babiše.

Most Antonína Zápotockého byl dokončen v roce 1988. Po třiceti letech je prý na hranici životnosti a potřebuje opravu za stovky milionů korun. Podívejte se na něj jinak než pohledem 142 000 řidičů, kteří po něm denně projedou.