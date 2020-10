Ohlášená česká vakcína proti koronaviru má podle experta jedinou chybu: neexistuje

Nedávno prohlásil (tehdy ještě ministr zdravotnictví) Adam Vojtěch, že je ukončena první fáze vývoje inaktivované vakcíny proti covid-19. Co na to říkáte jako jeden z kritiků záměru vyvinout „levnou, jednoduchou českou vakcínu“?

Čekal jsem, že to bude úspěch, ale že tak obrovský, to by mě ani ve snu nenapadlo! Vítězoslavná zpráva přišla v den rezignace ministra zdravotnictví, že by poděkování?

Cítím ve vašem hlase velmi silnou ironii. A co tedy z pohledu experta to oznámení znamená?

Zpráva v tisku hovořila o dokončení „prototypové“ nebo „emergentní“ vakcíny. Patrně tímto nesprávně použitým výrazem chtěli autoři zprávy sdělit, že se jedná o vakcínu pro naléhavé situace…

Slovo „emergentní“ je pojem z teorie systémů. Používá se tam, kde složité chování nebo struktura samovolně vznikají kombinací jednoduchých prvků. Anglické přídavné jméno zní „emergent“, je odvozeno od podstatného jména „emergence“. Velmi podobné „emergency“ znamená (ve funkci adjektiva) „nouzový, naléhavý, kritický, havarijní“, jako např. ve známém spojení „emergency room“ (česky „urgentní příjem“). Podobnost obou slov není náhodná, obě jsou odvozena od latinského slovesa emergere (povstat, objevit se). Vakcína by tedy měla být např. „nouzová“, rozhodně ne emergentní.

Má Česko našlápnuto k vakcíně?

Nemá. Ve skutečnosti ta zpráva znamená