Donald Trump se nakazil koronavirem. S manželkou Melanií je v karanténě

„Dnes v noci jsme já a první dáma měli pozitivní test na covid-19. Okamžitě začínáme karanténu a uzdravovací proces. Dostaneme se z toho společně!“ napsal prezident na svém Twitteru.

Prezidentovo nakažení potvrdil i mluvčí Bílého domu. Oba se podle jeho slov cítí dobře a prezident je připraven pracovat i z karantény.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020