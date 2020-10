Notes: V Polsku i v USA přituhuje. U nás ne, u nás je vše v pořádku

Organizace Spirála na Kolínsku pomáhá seniorům s běžnými denními úkony. Občas k tomu ale přihodí předvolební leták ANO. Jde přece o normální věc, že? Přátelská pomoc. Alespoň tak to vysvětluje ředitelka organizace a kamarádka (a spolustranička, nicméně to není podstatné) kandidáta do Senátu za hnutí ANO Igora Karena. Proto se této naprosto běžné a v ničem podezřelé přátelské pomoci v Notesu už dále nebudu věnovat. A kdybyste přece jen pochybovali, sám Karen akci vysvětluje slovy, že „je to, jako byste nadávala na internetovou reklamu, že brouzdáte po internetu a vyskočí na vás reklama“. Jak říkám: nic zvláštního. Jdeme dál.

O tom, jak na tom s koronavirem opravdu jsme, referuje expert z Oxfordu Jan Kulveit.

Zato v sousedním Polsku už mají jasno. Premiér Morawiecki po vládní krizi konečně oznámil sestavení nové vlády. Vlády, v níž je jen jedna žena. Ministrem školství a vědy se stal poslanec Czarnek proslulý svými ostře homofobními výroky. Teď vyzval k obraně proti „ideologii LGBT“: „Přestaňme naslouchat těmto idiociím o nějakých lidských právech nebo nějaké rovnosti. Tito lidé nejsou rovni normálním lidem a ukončeme tuto diskusi,“ řekl. Co myslíte? Podle mě je to také vyřešeno. Kdo by také řešil nějaká „lidská práva“ nebo snad „rovnost“. Diskuse ukončena. Jdeme dál.

A zamíříme rovnou do Spojených států. Po předvolební debatě stávajícího prezidenta Trumpa a jeho rivala Bidena se Komise pro prezidentské debaty rozhodla změnit pravidla, podle kterých se další debaty budou odehrávat. Trump Bidenovi totiž systematicky skákal do řeči a ignoroval pokyny moderátora. Nicméně to pro Trumpovu kampaň není až taková rána, protože dál sdílí dezinformace o tom, jak Biden při debatě podváděl. Dezinformace, které jsou lehko vyvratitelné, a taky vyvrácené. Ale co už, jdeme dál.

Ale kam? Zasvěcený pohled na americké volby přináší analytik Allan Lichtman, který se ve svých prognózách už čtyři dekády nikdy nespletl. A pro oranžového kandidáta to nevypadá vůbec dobře.

Alespoň že u nás je podle slov vládnoucích špiček vše v pořádku. Pokud se přesto chcete dozvědět něco dalšího, i zítra přinášíme tištěný Deník N:

– Nouzový stav se vrací, vládě umožní účinnější boj s pandemií

– Expremiér Jan Fischer se postavil za Ázerbájdžán

– Zemanovi Rusíni ve vazbě. Policie je viní z daňových úniků

– Výcvik čínských pilotů v Česku končí

– Trump a Biden se během první předvolební debaty nešetřili

– Kdo jsou Proud boys, které prezident Trump neodsoudil

– Čunkův sen o nové nemocnici může rozhodnout volby

– Komentář: Příměří už v Jerevanu ani Baku nikdo nechce

– V Polsku přichází překvapivá změna. Šedá eminence Kaczyński jde do vlády

– Společnost nás vnímá jako překážku, říká architektka Steinbachová

– Revoluce ve vzduchu. USA testují superstroje

Pokud se vám nechce čekat na zítřek a nevybrali jste si ze stávající nabídky, zajímavé čtení přinášíme i dnes:

I ty, Brute? Podobně se nejspíš ptá běloruský lídr Lukašenko, proč na něj zanevřela jeho jinak věrná sorta provládních hackerů. Více v článku Petry Procházkové.

Před volbami se dějí různé věci. Středočeský kraj například nabídl podnikatelům bezúročnou půjčku. Hnutí ANO očividně razí svůj program podle motta „Důležité je vyhrát, ne zúčastnit se“.

Sociální sítě zaplavily pobouřené hlasy o omezování svobody. Hlasy odkazující na Krylovu píseň Veličenstvo Kat. To proto, že podle nových opatření proti šíření koronaviru se v hudební výchově na školách nebude zpívat. Po takovém zákazu ale už dlouho volají experti, a mají proč.

Příjemný večer, při kterém je vlastně vše tak, jak má, vám přeje Adam Hecl.