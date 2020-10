Jde o moc víc než jen o Babiše

Komentář Pavla Tomáška: Nezvládnutí koronakrize je zatím nejvážnějším ohrožením politické kariéry Andreje Babiše. Je tu ale ještě jedna, důležitější okolnost: česká společnost ztratila víru v to, že stát v kritické chvíli zafunguje a je možné se na něj spolehnout.

Moderní demokracie čerpají svou legitimitu ze dvou základních pramenů. Z ideálů, které se odvolávají na přirozenost člověka, jeho práva a svobody. A ze schopnosti zajistit optimální fungování státu včetně relativní prosperity dostupné napříč společností, jež vychází vstříc lidské potřebě mít se dobře.

Je z akademického pohledu zajímavé, z toho praktického však téměř bez užitku přít se o to, zda prim hraje první, či naopak druhá kvalita. Pokud konkrétní demokratické společenství věrohodným způsobem nedostává hodnotám, k nimž se ze své podstaty hlásí, stejně jako není-li schopno efektivně řídit věci veřejné a zajistit rozumnou míru blahobytu, rozkolísává svou stabilitu a narušuje základy, na nichž stojí.

Pro doložení toho, že obě složky demokratického „sex-appealu“ hrají nezastupitelnou roli, se stačí vrátit o téměř 31 let nazpět do času sametové revoluce. Volání po návratu mezi demokratické země poháněla absence základních, přirozených svobod, stejně jako touha po prosperitě a dobrém vládnutí.

Přesuneme-li se z institucionální a celospolečenské roviny na úroveň konkrétních politických lídrů, jejich legitimita bývá odvozena buď z hodnotově-idealistického, nebo prakticko-materiálního zdroje, či v ideálním případě z obou.

Jak se liší Obama, Havel a Babiš

Když si Američané v roce 2008 volili za prezidenta Baracka Obamu, spojili si ho jak s vysokými ideály, tak s vírou, že dokáže vyvést zemi z finanční a hospodářské krize. Václava Havla vynesla do čela země vidina toho, že bude garantovat demokratický vývoj země a její hodnotové ukotvení na Západě (málokdo si přímo s jeho osobou spojoval zajištění prosperity). Za politickým vzestupem Andreje Babiše stál příslib, že dokáže zařídit, aby stát fungoval a prosperoval podobně jako jeho podnikatelské impérium (těžko by se naopak našel člověk, který by v něm viděl zosobnění demokratických a občanských ctností).

Je to právě tento fakt, který výrazně vstupuje do