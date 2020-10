Nemáme čím očkovat proti chřipce, zlobí se lékaři. Vakcíny přijdou za pár dní, uklidňuje distributor

Lékaři zatím nemají pro řadu seniorů a chronicky nemocných vakcínu proti chřipce. Ačkoliv do Česka dorazilo letos více kusů než loni, distributoři dodali do mnohých ordinací méně vakcín než před rokem. Některé velké firmy jako Česká spořitelna či Škoda Auto se naopak předzásobily a zajistily pro své zaměstnance tisíce kusů očkovací látky.

Letos se chtějí očkovat proti chřipce i pacienti, kteří v předchozích letech neměli zájem. Lékaři doporučují vakcínu lidem nad 65 let a chronicky nemocným, pro které by souběh koronavirové infekce s klasickou chřipkou mohl být fatální.

Přestože je letos oproti loňsku zájem o očkování mnohem větší, do mnohých ordinací dorazilo naopak méně vakcín než loni. Na sociálních sítích si na nižší počet vakcín než v loňském roce stěžují desítky lékařů. A to přesto, že jich do Česka letos výrobci dodali téměř 900 tisíc, což je zhruba o 15 procent víc než před rokem.

Praktický lékař Oldřich Růžička z Prahy dokonce nemá pro své pacienty ještě ani jednu vakcínu. A to přesto, že se už v květnu snažil stejně jako v jiných letech objednat očkovací látky u distribuční firmy Avenier, která je největším dodavatelem vakcín v Česku.

„Na jaře mi firma odpověděla, že žádné předobjednávky dělat nebude. Říkal jsem si, že nám zřejmě dodají stejné množství vakcín jako loni. Ale nechtěl jsem se na to spoléhat, a tak jsme do Avenieru volali prakticky celé léto, ale bez úspěchu,“ popisuje lékař pro Deník N stávající situaci.

Zatímco v minulých letech už touto dobou proti chřipce dávno očkoval, nyní nemá vakcíny žádné a neví, co má říkat svým pacientům, kteří patří do rizikové skupiny.

Na dodávku vakcín od distribuční firmy Avenier čekají i další praktičtí lékaři, kteří chtěli raději zůstat v anonymitě.

Samotná firma ale