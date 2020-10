Německý deník Terezy Brdečkové: Proč už zase na hranicích cítím ten svíravý pocit v hrudi

Je úterý ráno a já jsem na cestě vlakem do Berlína. V ruce žmoulám negativní koronatest a potvrzení, že mám v Berlíně adresu, na které už patnáct let částečně bydlím. Je to taková samozřejmost, že by o tom nebylo třeba mluvit. Jenže kdybych odjela o dva dny později, musela bych si odsedět pět dní v karanténě.