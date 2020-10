O zácpách v Praze rozhodnou i středočeští voliči. Protesty proti vyhánění aut z centra nemají smysl, tlak na P+R mimo město ano

Komentář Jana Moláčka: Čas od času se rozhoří spor o pražské dopravě, obvykle ve spojitosti s nějakým omezením té automobilové. Proti sobě v takových případech přitom dost často nestojí jen Pražané z různých názorových táborů, ale většinou se do těchto debat zapojují také obyvatelé širšího pražského okolí, kteří do metropole dojíždějí za prací. Pochopitelně – téma se jich bytostně týká, komplikace při cestování do centra Prahy pro ně může znamenat desítky promarněných minut denně.